Бережна тимчасово очолить Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів призначив тимчасову виконувачку обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій. Нею стала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Про це Свириденко написала у Telegram.

Тетяна Бережна тимчасово очолила Мінкульт

– У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами, – зазначила вона.

Як тимчасова очільниця Міністерства культури, Бережна має провести аудит потреб культурної сфери, налагодити діалог із міжнародними донорами та знайти додаткові ресурси для фінансування українських культурних проєктів.

Зараз дивляться

Також, за словами Свириденко, уряд планує виокремити напрям інформаційної політики та стратегічних комунікацій, надати йому чіткий мандат і ресурси.

Тетяна Бережна – юристка за освітою, адвокатка. Із 2022 року вона працювала заступницею міністерки економіки Юлії Свириденко.

Вона відповідала за політику у сфері праці та зайнятості: зокрема, за реформу трудового законодавства, створення робочих місць та інтеграцію ветеранів на ринок праці.

Бережна також була генеральною комісаркою від України на Всесвітній виставці ЕКСПО 2025 в Осаці, Японія. Вона відповідала за презентацію України та організацію національного павільйону.

Фото: Тетяна Бережна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.