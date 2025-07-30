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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
5 хв.

Приватбанк виграв суд проти Коломойського і Боголюбова щодо $2 млрд

Коломойський
Фото: УНІАН

Позов державного Приватбанку до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова задовольнив Високий суд Лондона.

Позов Приватбанку проти Коломойського і Боголюбова

Приватбанк здобув беззастережну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського і Боголюбова, йдеться у рішення суду.

Так, Високий суд Лондона постановив, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов незаконно вивели майже $2 млрд із Приватбанку. Суд охарактеризував махінацію як “дуже складну схему перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів”.

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Суд наголосив, що йдеться про шахрайство “візантійської складності”, спрямоване проти банку в 2013-2014 роках. Суддя Вільям Трауер відхилив судження відповідачів про те, що відсутні докази їхньої причетності, і повідомив, що їхня позиція “повністю побудована на нечесній підставі”.

– Пан Коломойський, мабуть, вважав себе вищим за закон. Пан Боголюбов діяв нечесно, використовуючи документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства, – йдеться у рішенні.

Зазначається, що Коломойський “цілеспрямовано знищував дані, що мають стосунок до справи”, а Боголюбов дотримувався “практики знищення документації”.

Згідно з рішенням суду, сума компенсації може сягнути понад $2 млрд, враховуючи відсотки і юридичні витрати. Точна цифра буде визначена на наступному судовому засіданні цього року.

Відповідачі не давали у суді свідчень по суті справи. Зокрема, Коломойський перебував під тимчасовим арештом в Україні.

Після глобального заморожування активів відповідачів, яке, згідно з судовим наказом, діяло з 2017 року, Приватбанк і його юридична команда перейшли до стадії примусового стягнення збитків. Ціллю є компенсація на користь банку та його акціонера – держави України.

– Це значуща перемога для банку та його акціонера – уряду України, а також для мільйонів українців, які щодня залежать від Приватбанку. Вона демонструє, на що готовий іти банк, щоб захистити інтереси вкладників, клієнтів, співробітників і платників податків, – заявив голова Наглядової ради Приватбанку Нільс Мелнгайліс.

Як наголосив партнер юридичної фірми Hogan Lovells Річард Льюїс, цей судовий процес був одним із найскладніших в історії англійської юрисдикції.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, суд підтвердив, що ексвласники використовували шахрайські схеми для виведення коштів.

– Результати злочинних дій Коломойського та Боголюбова ми знаємо: банк був на межі банкрутства, а мільйони його вкладників могли втратити кошти, – сказав він.

Нагадаємо, що у 2016 році націоналізований Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У 2017 році  суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов’язаних із ними.

У жовтні 2019 року Апеляційний суд Англії підтвердив юрисдикцію лондонського суду за позовами Приватбанку. Суд визнав, що банк надав переконливі докази про масштабні махінації під керівництвом ексакціонерів.

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