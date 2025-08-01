Грошова допомога від організацій і фондів у серпні 2025: що потрібно знати

У серпні 2025 року платформа єДопомога не прийматиме нових заявок на міжнародну допомогу, однак раніше нараховані виплати й надалі надходитимуть отримувачам.

Грошову допомогу через платформу можуть отримати українці, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Виплати надаються в межах соціального проєкту, який реалізується Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри та Програми розвитку ООН.

Фінансування здійснюють міжнародні організації у співпраці з українськими органами влади. Допомога спрямовується окремим категоріям населення – переселенцям, багатодітним родинам, пенсіонерам тощо – згідно з умовами договорів, укладених між Мінсоцполітики та міжнародними партнерами.

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Незважаючи на призупинення прийому нових заяв, допомога у серпні продовжує надходити тим, хто подав заявку у попередні місяці.

– Наразі громадянами України подано понад 10 млн заявок, у зв’язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога задля детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати, – йдеться у повідомленні на сайті єДопомога.

Зазначається, що ресурси міжнародних організацій обмежені, тому Мінсоцполітики докладає зусиль задля збільшення кількості міжнародних партнерів, які можуть надати грошову допомогу українцям, що постраждали від війни.

Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій прийом заявок буде відновлено.

Проте громадяни можуть самостійно звернутися до організацій та фондів і отримати інформацію щодо своєї ситуації.

Хто може отримати міжнародну допомогу

На допомогу від міжнародних організацій і фондів можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

багатодітні родини;

пенсіонери;

громадяни, які втратили житло або проживають у районах бойових дій.

Особливий пріоритет надається:

малозабезпеченим людям;

самотнім особам похилого віку;

родинам із дітьми з інвалідністю;

жінкам, які виховують дітей без підтримки;

домогосподарствам, що не мають змоги забезпечити базові потреби.

Допомога від ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН надає грошову підтримку багатодітним родинам, які мають:

трьох і більше дітей віком до 18 років, серед яких принаймні одна дитина не досягла трьох років;

або двох і більше дітей до 18 років, серед яких є хоча б одна дитина з інвалідністю.

Сума допомоги становить 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше ніж 33 300 грн загалом.

Термін виплат – один платіж за три місяці.

Гаряча лінія: 0 800 600 017

Допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб. Пріоритет надається пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3 000 грн.

Допомогу можуть отримати ВПО з усієї України, але першочергово — жителі Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Сума виплат – 2 220 грн на кожного члена сім’ї.

Тривалість – щомісяця протягом трьох місяців.

Гаряча лінія: 0 800 30 77 11

Допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP)

Допомога надається ВПО, які були включені до бази даних Мінсоцполітики. Пріоритет – родини з прифронтових та деокупованих регіонів.

Сума – 2 220 грн на кожного члена домогосподарства (не більше ніж для трьох осіб).

Тривалість – щомісяця протягом трьох місяців.

Гаряча лінія: 0800 600 122

Допомога від МКЧХ та ТЧХУ

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України допомагають:

малозабезпеченим сім’ям, зокрема ВПО;

одиноким матерям;

отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

непрацюючим пенсіонерам без права на пенсію;

родинам, що доглядають за хворими дітьми;

багатодітним сім’ям.

Претендувати на допомогу можуть українці з усіх регіонів, пріоритет – ВПО з постраждалих регіонів.

Сума – 2 500 грн на кожного отримувача.

Термін – 1 місяць із можливістю подальшого продовження.

Гаряча лінія ТЧХУ: 0 800 332 656

Гаряча лінія МКЧХ: 0 800 300 155

Допомога від Red Rose CDS Limited

Надає підтримку ВПО, пенсіонерам та особам з інвалідністю.

На пілотному етапі планується охопити 40 тис. осіб у семи областях: Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій.

Сума – 2 220 грн на кожного члена сім’ї.

Тривалість – щомісяця протягом трьох місяців із потенційним продовженням.

Допомога від Міжнародної організації з міграції (МОМ)

Програма орієнтована на:

осіб з інвалідністю;

одиноких матерів/батьків;

родини з двома і більше дітьми;

пенсіонерів віком понад 65 років.

Сума – 2 220 грн на кожного члена сім’ї.

Тривалість – щомісяця протягом трьох місяців.

Гаряча лінія: +380952403511, +380674066327

Допомога від БО Людина в біді

Допомога – лише на пілотному етапі. Орієнтована на людей з інвалідністю.

Території охоплення: Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області.

Сума і термін наразі не зазначаються.

Гаряча лінія: +380997673706

Допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Підтримка ВПО та осіб, які проживають у зонах бойових дій.

Сума – 2 220 грн на кожного члена сім’ї.

Термін – щомісяця протягом трьох місяців.

Гаряча лінія: 0 800 302 007

Допомога від ACTED

Допомагає людям з інвалідністю у Херсонській (за наявності рахунку в Ощадбанку), Харківській і Миколаївській областях.

Сума – не зазначена.

Гаряча лінія: 0 800 336 936

Допомога від Handicap International

Програма надає грошову допомогу та психологічну підтримку:

ВПО (із чи без офіційного статусу);

особам старше 65 років із доходом менше 300 грн;

людям з інвалідністю, хронічними захворюваннями;

багатодітним сім’ям;

самотнім пенсіонерам;

родинам із вагітними або жінками, що годують грудьми.

Сума — 2 200 грн на особу.

Тривалість — щомісяця протягом трьох місяців.

Допомога від Карітас Україна

Допомога від Caritas Ukraine для ВПО Одеси та Одеської області, а також жителів Житомира.

На Одещині допомогу можуть отримати:

ВПО, що тимчасово проживають у місцях колективного розміщення (наприклад, гуртожитках чи притулках);

ВПО, які орендують житло, але під загрозою виселення і не мають альтернативних варіантів;

новоприбулі переселенці, зареєстровані в місті Одеса або області з серпня 2024 року;

особи, що потребують захисту – зокрема постраждалі від домашнього насильства або ті, хто має інші ознаки вразливості (ГЗН, самотні матері тощо).

У Житомирі допомога спрямована на:

Працевлаштування – участь у програмах Гроші за роботу (Cash for Work) або Гроші за працевлаштування (Cash for Job);

Професійну освіту та перекваліфікацію – гранти на навчання;

Розвиток мікробізнесу – стартові гранти для відкриття або розвитку малого бізнесу чи сільського господарства.

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