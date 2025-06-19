Допомога від Карітас у 2025 році: хто може отримати і як подати заявку

Карітас — одна з найбільших благодійних організацій в Україні, що понад 30 років допомагає людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Її діяльність охоплює широкий спектр напрямів: підтримка внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених родин, людей з інвалідністю, дітей, літніх людей та багатьох інших.

Яку допомогу від Карітас можна отримати найближчим часом, читайте в матеріалі.

Допомога від Caritas Ukraine для ВПО Одеси та Одеської області

Триває завершальний етап реєстрації на отримання фінансової допомоги для оренди житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в місті Одеса та Одеській області.

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Програма реалізується в межах проєкту Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV, що впроваджується у співпраці з Caritas Ukraine та UNHCR Ukraine — Агентством ООН у справах біженців в Україні.

Реєстрація триватиме лише до 30 червня 2025 року, тому зацікавленим особам варто поспішити з поданням заявки.

Проєкт передбачає компенсацію витрат на оренду житла та оплату комунальних послуг терміном до шести місяців. Учасники самостійно знаходять житло для оренди, а весь період дії допомоги їх супроводжують кейс-менеджери, які надають підтримку в побутових, соціальних та адаптаційних питаннях, допомагають інтегруватися у громаду та досягати фінансової стабільності.

У рамках програми вже понад 120 домогосподарств почали отримувати підтримку й будувати власний шлях до самостійного життя в новому середовищі.

Допомога від Карітас 2025, хто може отримати в Одесі та області:

внутрішньо переміщені особи, що тимчасово проживають у місцях колективного розміщення (наприклад, гуртожитках чи притулках);

ВПО, які вже орендують житло, але опинилися під загрозою виселення і не мають альтернативних варіантів;

новоприбулі переселенці, які зареєструвалися в місті Одеса або області починаючи з серпня 2024 року;

особи, що потребують захисту — зокрема постраждалі від домашнього насильства або ті, хто має інші ознаки вразливості (ГЗН, самотні матері тощо).

Для участі необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію — заповнити Google-форму за посиланням: https://forms.gle/Em9sidr7rWqjgj8D9

Після подання заявки, якщо заявник відповідає умовам проєкту, з ним зв’яжеться представник Карітас та запросить на особисту або онлайн-співбесіду для уточнення деталей та прийняття остаточного рішення.

Важливо усвідомлювати, що програма має тимчасовий характер і спрямована на те, щоб дати людині старт — можливість адаптуватися, стабілізувати своє становище та поступово перейти до самостійної оплати оренди житла після завершення періоду компенсації. Розмір допомоги визначається в індивідуальному порядку.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії:

0 800 336 734 (безкоштовно, понеділок–п’ятниця, з 09:30 до 16:00)

Фіндопомога від Caritas Ukraine: хто може отримати у Житомирі

Благодійний фонд Карітас-Житомир у межах проєкту SUN активно впроваджує компонент Livelihood, який спрямований на посилення стійкості через підтримку засобів до існування.

Після проходження попередньої консультації, усі охочі можуть зареєструватися для участі у програмі підтримки за одним із трьох напрямів:

Працевлаштування. Учасники можуть скористатися можливістю взяти участь у програмі Гроші за робот (Cash for Work) або Гроші за працевлаштування (Cash for Job) — це фінансова підтримка для тих, хто готовий працювати або вже працевлаштований.

Професійна освіта та перекваліфікація. Програма пропонує гранти на навчання, які відкривають шлях до здобуття нової професії чи підвищення кваліфікації — чудова можливість розпочати нову кар’єру або закріпити свої позиції на ринку праці.

Розвиток мікробізнесу. Цей напрям орієнтований на тих, хто має ідеї для започаткування або розвитку малого бізнесу чи сільськогосподарської справи. Передбачено надання стартових грантів для підтримки підприємницької ініціативи.

Проєкт охоплює п’ять навчальних закладів Житомирської області:

Ліцей №4,

Ліцей №24,

Левківський ліцей,

Тетерівський ліцей

Троковицький ліцей.

Фото: Карітас-Житомир

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