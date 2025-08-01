РФ атакувала Україну понад 70 дронами: скільки цілей збила ППО

У ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну понад 70 ударними безпілотниками, серед яких були як дрони типу Шахед, так і імітатори.

Частина атакованих безпілотників влучила у прифронтові райони країни.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Противник здійснив запуск 72 ударних дронів та безпілотників-імітацій з напрямків Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

– Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними станом на 9 ранку, вдалось знищити або придушити 44 ворожі безпілотники на півночі, півдні, сході та в центральних регіонах України.

Водночас 28 безпілотників досягли цілей у 9 різних локаціях.

Вогневі удари припали на прифронтові території Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей, а також на Київську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 255-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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