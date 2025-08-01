Як перевірити себе на штрафи від ТЦК: сервіси та покрокова інструкція

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) слідкують за дотриманням правил військового обліку. У разі порушення правил мобілізації можуть накладатися штрафи у розмірі — від 17 000 до 25 500 грн.

Найпоширенішими причинами накладання штрафів від ТЦК є:

непоновлення даних або не перебування на військовому обліку;

неявка за викликом до районного ТЦК та СП;

неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання;

ігнорування направлення на ВЛК;

відсутність військового квитка (втрата чи псування).

Детальніше про штрафи від ТЦК та як перевірити їхню наявність читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Де перевірити штрафи від ТЦК

Самостійна перевірка наявності штрафів, накладених ТЦК, допоможе уникнути неприємних ситуацій, пов’язаних із їхньою несплатою. Існує кілька способів перевірити наявність таких штрафів.

Ви можете особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації, де вам нададуть інформацію про наявність штрафу, його розмір та причину. Також це можна зробити онлайн за допомогою різноманітних сервісів.

Сервіс Опендатабот

Опендатабот надає можливість перевірити, чи відкрито виконавче провадження щодо вас.

Для цього необхідно:

Відкрити сайт Опендатабот

Після цього ви отримаєте інформацію про наявність або відсутність відкритих виконавчих проваджень.

Застосунок Дія

У застосунку Дія можна перевірити наявність штрафів та сплатити за них, для цього:

Відкрийте розділ Послуги.

Оберіть підрозділ Виконавчі провадження.

Там ви зможете побачити інформацію про наявні штрафи та одразу сплатити, якщо вони є.

Єдиний реєстр боржників

Єдиний реєстр боржників містить інформацію про осіб, щодо яких відкрито виконавчі провадження.

Щоб це зробити:

Перейдіть на сайт Єдиного реєстру боржників

Введіть свої особисті дані для пошуку інформації (ПІБ, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків та категорію стягнення).

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП)

Якщо людина отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, тоді вона може побачити інформацію про себе на цьому сервісі.

Для пошуку інформації на сайті АСВП необхідно внести такі параметри:

ПІБ та число, місяць, рік народження боржника;

прізвище, ім’я, по батькові стягувача (за наявності);

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі;

номер виконавчого провадження та період його відкриття.

Через систему YouControl

Система YouControl пропонує функцію автоматичного моніторингу штрафів.

Для цього необхідно:

Зареєструватися в системі YouControl

Налаштувати моніторинг своїх даних.

Так ви будете отримувати щоденні сповіщення про появу штрафів та виконавчих проваджень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.