Карта бойових дій на 3 серпня 2025 – ситуація на фронті

На кінець минулої доби на фронті відбулося 104 бойові зіткнення. Ворог скинув 79 авіабомб та застосував 1374 дрони-камікадзе.

Крім того, росіян здійснили 3865 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карти бойових дій в Україні на 3 серпня 2025

Втрати ворога на 3 серпня

особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,

танків – 11 068 од,

бойових броньованих машин – 23 071 (+2) од,

артилерійських систем – 31 025 (+43) од,

РСЗВ – 1452 од,

засобів ППО – 1203 од,

літаків – 421 од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178) од,

крилатих ракет – 3552 (+1) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 159 (+135) од,

спеціальної техніки – 3935 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 257-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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