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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Карта бойових дій на 3 серпня 2025 – ситуація на фронті

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На кінець минулої доби на фронті відбулося 104 бойові зіткнення. Ворог скинув 79 авіабомб та застосував 1374 дрони-камікадзе.

Крім того, росіян здійснили 3865 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карти бойових дій в Україні на 3 серпня 2025

Втрати ворога на 3 серпня

  • особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,
  • танків – 11 068 од,
  • бойових броньованих машин – 23 071 (+2) од,
  • артилерійських систем – 31 025 (+43) од,
  • РСЗВ – 1452 од,
  • засобів ППО – 1203 од,
  • літаків – 421 од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178) од,
  • крилатих ракет – 3552 (+1) од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 159 (+135) од,
  • спеціальної техніки – 3935 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 257-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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