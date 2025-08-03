Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 3 серпня 2025 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 104 бойові зіткнення. Ворог скинув 79 авіабомб та застосував 1374 дрони-камікадзе.
Крім того, росіян здійснили 3865 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Карти бойових дій в Україні на 3 серпня 2025
Втрати ворога на 3 серпня
- особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,
- танків – 11 068 од,
- бойових броньованих машин – 23 071 (+2) од,
- артилерійських систем – 31 025 (+43) од,
- РСЗВ – 1452 од,
- засобів ППО – 1203 од,
- літаків – 421 од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178) од,
- крилатих ракет – 3552 (+1) од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 159 (+135) од,
- спеціальної техніки – 3935 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 257-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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