Україна отримає близько $500 млн на постачання зброї США від трьох країн НАТО

Данія спільно зі Швецією та Норвегією виділяють близько 5 млрд норвезьких крон (приблизно $486 млн) на ініціативу НАТО щодо озброєння України американською зброєю.

Про це йдеться в заявах, опублікованих на сайтах урядів Норвегії та Данії.

Пакет близько $500 млн для України: деталі

Як зазначається, три країни об’єднують свої зусилля для надання Україні військової допомоги, яка дозволить забезпечити її пріоритетні потреби в оборонному обладнанні.

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Координувати це все будуть в НАТО.

Очікується, що завдяки ініціативі надходження американської зброї до України пришвидшиться. Це дозволить посилити українську протиповітряну оборону, зокрема завдяки додатковим ракетам для систем Patriot.

Спершу Норвегія виділить на ініціативу 1,5 млрд норвезьких крон, надалі ж вона спільно зі Швецією та Данією профінансує пакет загальною вартістю близько 5 млрд норвезьких крон.

Зазначається, що Нідерланди уже фінансували пакет допомоги такої ж вартості. Крім того, найближчим часом очікується ще декілька таких пакетів.

Туди може входити підтримка ППО, обладнання та боєприпаси. Ключову роль в координації та форматуванні поставок згідно з цими пакетами відіграватиме верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Точний вміст кожного пакетуне розголошується з міркувань безпеки.

– Цього літа ми стали свідками того, як Росія безжально продовжує свої незаконні атаки проти України, вздовж лінії фронту та проти цивільних об’єктів у містах. Цим внеском ми хочемо сприяти швидкому доступу України до необхідного обладнання, одночасно зміцнюючи співпрацю НАТО з питань оборони України та забезпечуючи мир на українських умовах, – підкреслив міністр оборони Норвегії Туре Сандвік.

Тим часом міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що швидкість “має вирішальне значення” у питанні російської війни проти України. Він додав, що якщо буде потреба у додатковому фінансуванні, його країна готова розглянути це питання.

– Завдяки фінансуванню Данією пакету озброєнь разом з Норвегією та Швецією ми забезпечуємо Україну дуже затребуваними системами озброєння та ще раз підкреслюємо, що скандинавські країни є близькими та надійними союзниками в НАТО, – резюмував міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

Нагадаємо, Німеччина минулого тижня повідомляла, що надішле до України дві системи ППО Patriot після досягнення угоди з США про те, що саме Берлін буде першим в черзі на отримання нових систем замість тих, що віддадуть Україні.

Джерело: уряди Норвегії та Данії

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