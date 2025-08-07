Гуманітарна допомога для вагітних в Україні: актуальні програми

Головне Вагітні жінки можуть отримати гуманітарну або психологічну допомогу від Caritas, У матусиних долонях і організації Збережи Життя.

Caritas і У матусиних долонях надають продукти, підгузки, засоби гігієни. Допомога залежить від міста та наявності ресурсів.

Центр Збережи Життя надає не лише гуманітарну допомогу, а й психологічну підтримку та консультації.

Окрім передбаченої державою підтримки, вагітні жінки можуть розраховувати й на допомогу від благодійних організацій.

Де та як можна отримати гуманітарну допомогу для вагітних жінок в Україні, читайте далі у матеріалі.

Яку допомогу можна отримати вагітним

Фонди та громадські організації надають вагітним не лише продуктові набори, одяг чи засоби гігієни, а й психологічну допомогу, консультації та корисну інформацію, яка допомагає впоратися з викликами цього періоду.

Зараз дивляться

Наприклад, Caritas і фонд У матусиних долонях допомагають переважно переселенкам або тим, хто постраждав через війну. Допомога часто залежить від міста й наявності ресурсів, тому рекомендується періодично звертатися до місцевих представництв.

Водночас деякі організації працюють не лише як пункти видачі допомоги, а й як центри психологічної та емоційної підтримки. Зокрема, кризовий центр Збережи Життя працює з жінками, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Це може бути небажана вагітність, втрата дитини чи труднощі з немовлям. Там допомога надається після зустрічі з фахівцями, які підтримують жінку не лише матеріально, а й психологічно.

Останнім часом почастішали випадки телефонного шахрайства, коли зловмисники видають себе за представників благодійних організацій. У жодному разі не повідомляйте свої банківські реквізити, CVV-коди, паролі, секретні слова чи інші дані для доступу до рахунку.

Гуманітарна допомога для вагітних жінок від БФ У матусиних долонях

Благодійний фонд У матусиних долонях надає гуманітарну допомогу вагітним жінкам і матерям із дітьми до 16 років, які проживають на деокупованих територіях або є переселенцями з регіонів, постраждалих від війни.

Проєкт охоплює шість областей:

Донецьку,

Луганську,

Харківську,

Сумську,

Чернігівську,

Херсонську.

Звернутися по допомогу можуть:

жінки, які вимушено залишили свої домівки через бойові дії;

ті, хто проживає в населених пунктах, де тривають обстріли;

мешканки деокупованих територій (після 6 вересня 2022 року).

Фонд надає продуктові набори для мами і дитини, підгузки, засоби гігієни, медикаменти, іграшки й навчальні матеріали. Заявки приймаються від вагітних (на терміні від 32 тижнів) і мам із дітьми до 16 років. Перевага надається саме вагітним.

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити онлайн-форму, вказавши електронну пошту, ПІБ, номер довідки ВПО, телефон, термін вагітності, додати фото обхідного листа, зазначити стать дитини, перелік необхідних речей, а також обрати відділення Нової пошти або Укрпошти для доставки.

Допомога жінкам при надії від ГО Збережи життя

Підтримку можна отримати від громадської організації Збережи Життя. Вона працює з вагітними жінками та молодими мамами, які опинилися в кризових ситуаціях. Серед них небажана або неочікувана вагітність, перша вагітність, втрата дитини чи труднощі, пов’язані з доглядом за немовлям до одного року.

Організація пропонує всебічну допомогу, яка включає:

освітню та емоційну підтримку, що допомагає жінкам краще адаптуватися до нових обставин;

матеріальну допомогу, до складу якої можуть входити продукти, одяг або інші необхідні речі для мами та малюка;

психологічну підтримку, яка допомагає впоратися зі стресом, тривогою та переживаннями, особливо в ситуаціях втрати чи невизначеності.

Щоб звернутися по допомогу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номерами:

095 404 59 17

097 404 59 17

Ми зателефонували за одним із контактних номерів організації Збережи Життя, аби дізнатися детальніше про умови надання допомоги вагітним. У розмові представники уточнили, що вони не є благодійною організацією, а позиціонують себе як кризовий центр. Це означає, що у них немає стандартних пунктів видачі гуманітарної допомоги, куди можна просто прийти й отримати пакунок із речами.

Натомість там працюють із жінками комплексно, отже не лише забезпечують базові потреби, а й надають психологічну підтримку, допомагають впоратися з кризовими ситуаціями та адаптуватися до нових життєвих обставин.

Гуманітарна допомога для вагітних 2025 від Caritas

Допомогу вагітним жінкам пропонує і благодійна організація Caritas, однак надається вона за певних умов. Насамперед, підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, а також ті, хто постраждав унаслідок війни, зокрема, через втрату або руйнування житла.

Нагадаємо, що Caritas також надає допомогу на навчання.

Ми зателефонували на гарячу лінію Caritas, щоб дізнатися, як отримати гуманітарну допомогу вагітним. Там пояснили, що в окремих містах така допомога дійсно надається, але ситуація залежить від наявності ресурсів.

Гаряча лінія: 0-800-336-734

Наприклад, у Кривому Розі Caritas діє на базі Греко-Католицької церкви, і наразі там немає в наявності гігієнічних наборів чи підгузків.

За словами представниці Caritas у Кривому Розі, останні набори, які залишалися на складах, було передано в прифронтові регіони. Однак гуманітарна допомога надходить періодично, тож порадили час від часу звертатися до місцевого представництва Caritas у своєму місті.

Нам повідомили, що іноді з’являються гігієнічні набори, до складу яких можуть входити пелюшки, дитячі підгузки та інші засоби першої необхідності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.