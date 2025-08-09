У МОН розповіли як працюють дитсадки на прифронтових територіях

Дошкільні заклади на прифронтових територіях України змушені працювати у надзвичайно обмеженому режимі через постійну безпекову загрозу.

Про це розповіла заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова в інтерв’ю РБК-Україна.

Проєкт 2 на 2: що відомо

Дитсадки відкриваються лише двічі на тиждень по дві години, що, попри обмеження, дає дітям можливість наздогнати затримки у розвитку.

Цей формат став основою проєкту 2 на “, який реалізується за підтримки ЮНІСЕФ, Міністерства освіти та місцевих органів влади у прифронтових громадах.

У межах проєкту понад 30 тис. дітей отримали можливість відвідувати садочки або безпечні локації з укриттями двічі на тиждень по дві години.

Під час сесій батьки перебувають поруч, а у разі тривоги діти швидко спускаються в укриття.

— Був дуже високий попит на такі заняття. Навіть такий формат для розвитку дитини важливий. Але повноцінний садок він, звісно, не замінить, – наголосила Анастасія Коновалова.

Попри скорочений режим, проєкт показав високу ефективність: регулярне перебування в освітньому середовищі хоч двічі на тиждень значно вирівнює розвиток дітей і допомагає надолужити освітні втрати.

Критична нестача укриттів гальмує роботу садків

За словами замміністерки, однією з головних перешкод для дошкільних закладів на прифронті є відсутність захищених приміщень.

Садки закриваються там, де неможливо побудувати або облаштувати протирадіаційні укриття, і змушені переходити на дистанційний формат роботи.

Наразі критична потреба у прифронтових громадах становить 48 протирадіаційних укриттів.

Загалом по Україні потрібні понад 500 укриттів у закладах дошкільної освіти.

Якщо дитсадок розрахований на 300 дітей, а укриття вміщує лише 100, то відвідувати заклад зможуть не більше 100 дітей.

Коновалова наголосила, що дистанційна освіта для малюків не виконує ключову соціальну роль дитсадків.

Повноцінно працювати з трирічною дитиною онлайн практично неможливо.

Якщо садок закритий, мама не може піти на роботу, поки дитині не виповниться шість років, що створює додаткові економічні труднощі для сімей.

У цьому ж інтерв’ю Коновалова розповіла, що загалом за час повномасштабного вторгнення в Україні закрили три тис. дитсадків.

Проте садочки закриваються значно повільніше ніж зменшується кількість дітей.

