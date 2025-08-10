Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Вирують пожежі: Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ

Атака дронів у Росії

Сьогодні вночі 10 серпня українські військові завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на НПЗ у Саратові 10 серпня: що відомо

Внаслідок влучання безпілотників на території Саратовського НПЗ пролунали вибухи та сталася масштабна пожежа. Цей нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ.

Зараз дивляться

Саратовський НПЗ забезпечує окупаційну армію необхідними нафтопродуктами. Потужність перероблення нафти становить до 7 млн тонн на рік.

– Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави, – наголосили українські військові.

Що відомо про Саратовський НПЗ

Відомо, що Саратовський НПЗ належить компанії Роснефть. Завод переробляє нафту марки Urals, а також сировину з Саратовського, Сорочинського, Оренбурзького та Зайкінського нафтових родовищ.

Саратовський НПЗ виготовляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема: неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут, бітуми, вакуумний газойль та технічну сірку.

Нагадаємо, що 1 липня підрозділи ГУР Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по території нафтопереробного заводу АТ Саратоворгсинтез.

11 лютого дрони Сил оборони атакували нафтопереробний завод у Саратові.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 264-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Дрони атакували НПЗ в Саратові: стовп диму від пожежі видно на кілометри
Атака на НПЗ в Саратові 10 серпня 2025: наслідки

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніГенеральний штаб УкраїнинафтаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь