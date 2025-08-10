Вирують пожежі: Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ

Сьогодні вночі 10 серпня українські військові завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на НПЗ у Саратові 10 серпня: що відомо

Внаслідок влучання безпілотників на території Саратовського НПЗ пролунали вибухи та сталася масштабна пожежа. Цей нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ.

Саратовський НПЗ забезпечує окупаційну армію необхідними нафтопродуктами. Потужність перероблення нафти становить до 7 млн тонн на рік.

– Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави, – наголосили українські військові.

Що відомо про Саратовський НПЗ

Відомо, що Саратовський НПЗ належить компанії Роснефть. Завод переробляє нафту марки Urals, а також сировину з Саратовського, Сорочинського, Оренбурзького та Зайкінського нафтових родовищ.

Саратовський НПЗ виготовляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема: неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут, бітуми, вакуумний газойль та технічну сірку.

Нагадаємо, що 1 липня підрозділи ГУР Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по території нафтопереробного заводу АТ Саратоворгсинтез.

11 лютого дрони Сил оборони атакували нафтопереробний завод у Саратові.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 264-ту добу.

