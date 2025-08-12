Заборона на їзду на мотоциклах вночі: міста та громади, які підтримали ініціативу

Наразі в Україні триває обговорення ініціативи щодо заборони на їзду на мотоциклах вночі та під час тривоги. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Кабінету Міністрів та залишатиметься відкритою для підписів ще протягом 70 днів.

Її авторка, Катерина Левко, аргументує необхідність такого обмеження постійною загрозою ракетних обстрілів, атаками дронів і іншими формами збройної агресії, що потребують максимальної концентрації уваги населення та Сил оборони.

Вона зазначає, що шум від мототранспорту значно ускладнює розпізнавання сигналів повітряної тривоги і звуків роботи протиповітряної оборони, створює хаос під час евакуації, а також збільшує ризик ДТП у стресових умовах із обмеженим контролем поліції та тероборони.

Зараз дивляться

Проте в деяких регіонах уже запровадили заборону на їзду мотоциклів вночі та під час повітряної тривоги на місцевому рівні.

В яких містах запровадили заборону на їзду мотоциклів вночі та під час тривоги, читайте в нашому матеріалі.

Де ввели заборону на їзду мотоциклів вночі

На Дніпропетровщині у Богданівській громаді Павлоградського району діє заборона на пересування мотоциклів, скутерів і моторолерів у період комендантської години, а саме з 23:00 до 05:00.

Місцева влада пояснює це необхідністю забезпечити спокій і безпеку населення, адже шум від мототранспорту нагадує звуки ворожих Шахедів і може заважати військовим вчасно виявляти атаки дронів-камікадзе.

Порушення цих правил тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі статтею 182 КУпАП. Водночас у виконавчому комітеті наголошують на важливості розуміння цієї заборони, адже такі звуки можуть викликати сильний психологічний стрес, погіршувати сон і повертати людей до травматичного досвіду воєнного часу.

У Козелецькій громаді Чернігівської області 22 липня виконавчий комітет ухвалив рішення обмежити рух деяких видів мототранспорту на території громади. Про це повідомляє Козелецька селищна рада на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні зазначено, що таке рішення було ухвалено через численні скарги мешканців громади на надмірний рівень шуму від мотоциклів, особливо у вечірні та нічні години.

Заборона на їзду на мотоциклах вночі у Чернівцях: що відомо

У Чернівцях заборона на їзду на мотоциклах вночі запроваджена з 12 липня. У місті заборонено рух транспорту з вихлопними системами, які перевищують допустимі рівні звуку, а також використання мотокіс, бензопил та інших інструментів із двигунами внутрішнього згоряння з 22:00 до 08:00, а також під час повітряної тривоги. Рішення про це ухвалили у Виконкомі 12 липня.

Контроль за дотриманням цих правил здійснюватиме поліція. Патрульні мають право реагувати на порушення і приймати відповідні заходи, а громадяни можуть подавати скарги, які також розглядатимуться правоохоронцями. Заборона поширюється не лише на територію міста Чернівці, а й на прилеглі села Чорнівка та Коровія, що входять до громади.

Ба більше, на Буковині в кількох громадах ухвалено рішення заборонити пересування мотоциклами в нічний час. У Глибоцькій, Новодністровській, Великокучурівській, Мамалигівській та Мамаївській громадах рух мототранспорту заборонено з 22:00 до 8:00. У деяких з цих громад заборонено їздити на мотоциклах і під час повітряних тривог.

Окрім цього, цілодобово заборонено пересуватися на мотоциклах з несправними вихлопними системами або з модифікаціями, що посилюють шум.

Такі рішення обґрунтовані тим, що будь-який зайвий шум під час повітряних тривог і атак безпілотників може заважати вчасно відреагувати або навіть дезорієнтувати населення і військових.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.