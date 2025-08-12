Запрет на езду на мотоциклах ночью: города и общины, поддержавшие инициативу

Сейчас в Украине продолжается обсуждение инициативы о запрете на езду на мотоциклах ночью и во время тревоги. Соответствующая петиция, зарегистрированная на сайте Кабинета Министров, будет открыта для подписей еще в течение 70 дней.

Ее автор, Екатерина Левко, аргументирует необходимость такого ограничения постоянной угрозой ракетных обстрелов, атаками дронов и другими формами вооруженной агрессии, требующими максимальной концентрации внимания населения и Сил обороны.

Она подчеркивает, что шум от мототранспорта значительно затрудняет распознавание сигналов воздушной тревоги и звуков работы противовоздушной обороны, создает хаос во время эвакуации, а также увеличивает риск ДТП в стрессовых условиях с ограниченным контролем полиции и терробороны.

Однако в некоторых регионах уже введен запрет на езду мотоциклов ночью и во время воздушной тревоги на местном уровне.

В каких городах ввели запрет на езду мотоциклов ночью и во время тревоги, читайте в нашем материале.

Где ввели запрет на езду мотоциклов ночью

В Днепропетровской области в Богдановской общине Павлоградского района действует запрет на передвижение мотоциклов, скутеров и мотороллеров в период комендантского часа, а именно с 23:00 до 05:00.

Местные власти объясняют это необходимостью обеспечить спокойствие и безопасность населения, поскольку шум от мототранспорта напоминает звуки вражеских Шахедов и может мешать военным вовремя обнаруживать атаки дронов-камикадзе.

Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность согласно статье 182 КУоАП. В то же время в исполнительном комитете подчеркивают важность понимания этого запрета, ведь такие звуки могут вызывать сильный психологический стресс, ухудшать сон и возвращать людей к травматическому опыту военного времени.

В Козелецкой общине Черниговской области 22 июля исполнительный комитет принял решение ограничить движение некоторых видов мототранспорта на территории громады. Об этом сообщает Козелецкий поселковый совет на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что такое решение было принято из-за многочисленных жалоб жителей общины на чрезмерный уровень шума от мотоциклов, особенно в вечерние и ночные часы.

Запрет на езду на мотоциклах ночью в Черновцах: что известно

В Черновцах запрет на езду на мотоциклах ночью введен с 12 июля. В городе запрещено движение транспорта с выхлопными системами, которые превышают допустимые уровни звука, а также использование мотокос, бензопил и других инструментов с двигателями внутреннего сгорания с 22:00 до 08:00, а также во время воздушной тревоги. Решение об этом приняли в Исполкоме 12 июля.

Контроль за соблюдением этих правил будет осуществлять полиция. Патрульные имеют право реагировать на нарушения и принимать соответствующие меры, а граждане могут подавать жалобы, которые также будут рассматриваться правоохранительными органами. Запрет распространяется не только на территорию города Черновцы, но и на прилегающие села Черновка и Коровия, входящие в общину.

Более того, на Буковине в нескольких общинах принято решение запретить передвижение на мотоциклах в ночное время. В Глыбоцкой, Новоднестровской, Великокучуровской, Мамалыговской и Мамаевской общинах движение мототранспорта запрещено с 22:00 до 8:00. В некоторых из этих общин запрещено ездить на мотоциклах и во время воздушных тревог.

Кроме того, круглосуточно запрещено передвигаться на мотоциклах с неисправными выхлопными системами или с модификациями, усиливающими шум.

Такие решения обоснованы тем, что любой лишний шум во время воздушных тревог и атак беспилотников может мешать своевременно отреагировать или даже дезориентировать население и военных.

