Трамп заявив про серйозні наслідки для Путіна у разі провалу переговорів на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі невдалих переговорів на Алясці, на Росію чекають серйозні наслідки.

Про це він заявив під час пресконференції у Кеннеді-Центрі.

Трамп про наслідки для Путіна у разі невдалих переговорів: що відомо

На пресконференції Дональд Трамп відповів на питання журналіста, щодо наслідків для Путіна, якщо він не дійде згоди, щодо припинення війни в України.

Президент США заявив, що у такому випадку, на Путіна та Росію чекають серйозні наслідки.

Також, журналісти запитали у Трампа щодо його сподівання переконати Путіна не наносити удари по цивільним в Україні.

Президент США зауважив, що не впевнений щодо успіхів у цьому питання. За його словами, в нього було “багато добрих діалогів із Путіним, після яких по містах та по будинках цілили ракети”.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що сподівається на обговорення припинення вогню під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, яка відбудеться на Алясці.

Також, готується тристороння зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Раніше Зеленський повідомив, що під час відеоконференції з президентом Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генсеком НАТО було узгоджено п’ять принципів для завершення війни.

