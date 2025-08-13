Україна узгодила із союзниками п’ять принципів щодо досягнення миру – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час відеоконференції з президентом Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генсеком НАТО було узгоджено п’ять принципів для завершення війни.

За його словами, Трамп висловив готовність надати Україні гарантії безпеки.

П’ять принципів для завершення війни

Зеленський висловив сподівання, що центральною темою зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню.

– Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили президентом США. Була перед цим координаційна розмова, як я вам сказав. Ми узгодили спільні п’ять принципів, – заявив Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Глава держави підкреслив, що всі питання, які стосуються України, повинні обговорюватися лише за участі самої України.

– Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці. Це ефективні принципи, і важливо, щоб вони спрацювали, – наголосив український лідер.

Президент України поінформував інших лідерів про ситуацію на полі бою. За словами Зеленського, Росія намагається створити враження, що здатна окупувати всю Україну. Крім того, Путін блефує, заявляючи, що санкції для нього нібито не мають значення і що вони “не працюють”.

– Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Так, це правда. У Росії в кілька разів більше зброї. Зокрема, артилерії – в три рази. Але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт. Я сказав колегам і президенту США, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру. Він хоче держави. І ми всі це дійсно розуміємо, – підсумував глава держави.

