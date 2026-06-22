Лідери п’яти країн Європи зустрінуться у Берліні: говоритимуть про Україну
- У Берліні 24 червня відбудеться саміт лідерів країн E5, участь у якому візьмуть очільники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі.
- Головною метою цього оборонного об'єднання, створеного у 2024 році, є стандартизація озброєння, розвиток європейського ОПК та координація фінансової допомоги.
Саміт лідерів країн Е5 (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща) відбудеться у Берліні 24 червня.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду Італії, в якому розповіли про плани прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні на цей день.
Лідери E5 зустрінуться в Берліні
– У середу, 24 червня 2026 року, вдень прем’єр-міністр Джорджія Мелоні візьме участь у зустрічі лідерів E5 у Берліні, – зазначено у повідомленні.
Як повідомляє Le Monde, зустріч лідерів Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції буде присвячена підтримці України.
Однак невідомо, чи братиме участь у заході президент України Володимир Зеленський.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц вже оголошував про майбутню зустріч лідерів держав E5 у Берліні, але не уточнював конкретної дати її проведення.
Оскільки прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після заяви про відставку все ще залишається чинним керівником уряду та продовжує виконувати свої обов’язки, то він долучиться до цієї зустрічі.
Заснована у 2024 році група E5 охоплює п’ять провідних держав Європи з найбільшим оборонним потенціалом та військовими бюджетами.
Ключовими завданнями групи є стандартизація зброї, спільний розвиток ОПК та координація фінансової допомоги. Спочатку цей формат працював на рівні керівників оборонних відомств, але з часом переріс у зустрічі лідерів країн.