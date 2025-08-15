На маркетплейсі DOT-Chain Defence можна замовити вже і БПЛА-бомбардувальники – АОЗ

Агенція оборонних закупівель розширила перелік дронів, які військові можуть замовити через пілотну версію маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence.

Про це відомство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

DOT-Chain Defence розширив перелік БпЛА: що відомо

У розширеному переліку, крім вже доступних FPV-моделей, також є дрони-бомбардувальники.

У відомстві заявили, що перші бригади на Донецькому напрямку отримали нові дрони лише за 13 днів після оформлення заявки в системі.

Відомо, що наразі на платформі можна обрати 138 різних моделей від 15 виробників. Важлива особливість DOT-Chain Defence у тому, що саме військові вирішують, яка техніка потрібна для виконання завдань на їхній ділянці фронту.

Нагадаємо, 7 липня в Україні розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює і спрощує постачання озброєння для наших Сил оборони.

Сервіс виконує функцію своєрідного маркетплейсу зброї, що створений для оперативного забезпечення фронту.

Кожна військова частина матиме можливість вибирати саме те, що їй потрібно для виконання завдань. Водночас Агентство оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування та доставку без зайвої бюрократії.

