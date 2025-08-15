На маркетплейсе DOT-Chain Defence можно заказать уже и БпЛА-бомбардировщики – АОЗ

Агентство оборонных закупок расширило перечень дронов, которые военные могут заказать через пилотную версию маркетплейса оружия DOT-Chain Defence.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

DOT-Chain Defence расширил перечень БпЛА: что известно

В расширенном перечне, кроме уже доступных FPV-моделей, доступны еще и дроны-бомбардировщики.

В ведомстве заявили, что первые бригады на Донецком направлении получили новые дроны всего через 13 дней после оформления заявки в системе.

Известно, что сейчас на платформе можно выбрать 138 различных моделей от 15 производителей. Важная особенность DOT-Chain Defence в том, что именно военные решают, какая техника нужна для выполнения задач на их участке фронта.

Напомним, 7 июля в Украине начала работу DOT-Chain Defence – новая цифровая система, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для наших Сил обороны.

Сервис выполняет функцию своеобразного маркетплейса оружия и создан для оперативного обеспечения фронта.

Каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что ей нужно для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии.

