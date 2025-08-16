Кіберзлочинність росте: омбудсмен радить, як захистити персональні дані
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попереджає про зростання кіберзлочинності у соціальних мережах на тлі рекордної кількості звернень громадян.
Про це Лубінець повідомив у Telegram-каналі.
В Україні зросла кількість кіберзлочинів
За словами чиновника, останнім часом у соцмережах побільшало шахрайств – від крадіжки акаунтів до виманювання грошей під виглядом благодійної допомоги.
Лише за цей рік до Офісу омбудсмена надійшло 1 134 звернення щодо порушення права на захист персональних даних.
– Це ставить під загрозу ваші персональні дані, – наголошує омбудсмен, закликаючи українців дотримуватися правил кібербезпеки.
Щоб не стати жертвою кіберзловмисників, Лубінець рекомендує:
- не відкривати підозрілі посилання та файли від незнайомців
- робити резервні копії документів, фото та контактів і зберігати їх у безпечному місці
- використовувати надійні паролі, ліцензійне програмне забезпечення й антивірус
- уникати програм з країни-агресора
- налаштувати двофакторну автентифікацію
– Будьте уважними! А у разі порушення ваших прав –звертайтеся до нашого офісу, – підсумовує омбудсмен.