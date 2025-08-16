Кіберзлочинність росте: омбудсмен радить, як захистити персональні дані

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попереджає про зростання кіберзлочинності у соціальних мережах на тлі рекордної кількості звернень громадян.

Про це Лубінець повідомив у Telegram-каналі.

В Україні зросла кількість кіберзлочинів

За словами чиновника, останнім часом у соцмережах побільшало шахрайств – від крадіжки акаунтів до виманювання грошей під виглядом благодійної допомоги.

Лише за цей рік до Офісу омбудсмена надійшло 1 134 звернення щодо порушення права на захист персональних даних.

– Це ставить під загрозу ваші персональні дані, – наголошує омбудсмен, закликаючи українців дотримуватися правил кібербезпеки.

Щоб не стати жертвою кіберзловмисників, Лубінець рекомендує:

не відкривати підозрілі посилання та файли від незнайомців

робити резервні копії документів, фото та контактів і зберігати їх у безпечному місці

використовувати надійні паролі, ліцензійне програмне забезпечення й антивірус

уникати програм з країни-агресора

налаштувати двофакторну автентифікацію

– Будьте уважними! А у разі порушення ваших прав –звертайтеся до нашого офісу, – підсумовує омбудсмен.

