Киберпреступность растет: омбудсмен советует, как защитить персональные данные
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает о росте киберпреступности в социальных сетях на фоне рекордного количества обращений граждан.
Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале.
В Украине выросло количество киберпреступлений
По словам чиновника, в последнее время в соцсетях участились мошенничества – от кражи аккаунтов до выманивания денег под видом благотворительной помощи.
Только за этот год в Офис омбудсмена поступило 1 134 обращения о нарушении права на защиту персональных данных.
– Это ставит под угрозу ваши персональные данные, – отмечает омбудсмен, призывая украинцев соблюдать правила кибербезопасности.
Чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников, Лубинец рекомендует:
- не открывать подозрительные ссылки и файлы от незнакомцев
- делать резервные копии документов, фото и контактов и хранить их в безопасном месте
- использовать надежные пароли, лицензионное программное обеспечение и антивирус
- избегать программ из страны-агрессора
- настроить двухфакторную аутентификацию
– Будьте внимательны! А в случае нарушения ваших прав – обращайтесь в наш офис, – подытожил омбудсмен.