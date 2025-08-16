Укр Рус
2 мин.

Киберпреступность растет: омбудсмен советует, как защитить персональные данные

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает о росте киберпреступности в социальных сетях на фоне рекордного количества обращений граждан.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале.

В Украине выросло количество киберпреступлений

По словам чиновника, в последнее время в соцсетях участились мошенничества – от кражи аккаунтов до выманивания денег под видом благотворительной помощи.

Только за этот год в Офис омбудсмена поступило 1 134 обращения о нарушении права на защиту персональных данных.

– Это ставит под угрозу ваши персональные данные, – отмечает омбудсмен, призывая украинцев соблюдать правила кибербезопасности.

Чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников, Лубинец рекомендует:

  • не открывать подозрительные ссылки и файлы от незнакомцев
  • делать резервные копии документов, фото и контактов и хранить их в безопасном месте
  • использовать надежные пароли, лицензионное программное обеспечение и антивирус
  • избегать программ из страны-агрессора
  • настроить двухфакторную аутентификацию

– Будьте внимательны! А в случае нарушения ваших прав – обращайтесь в наш офис, – подытожил омбудсмен.

