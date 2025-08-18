Мінцифри хоче впровадити Дія.Офіс та електронний суд – програма Кабміну

Міністерство цифрової трансформації планує впровадження Дія.Офісу, ЦНАП 2.0 та електронного суду. Такими є завдання відомства у межах Програми дій уряду.

Про це повідомляється у документі, опублікованому в понеділок, 18 серпня.

Цифровізація урядової роботи та освіти

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко представила проєкт Програми дій уряду, де окреслила ключові напрями цифрових змін.

У центрі планів — запуск Дія.Офісу для оптимізації роботи уряду й держслужби, модернізація центрів надання адмінпослуг у форматі ЦНАП 2.0 та впровадження електронного суду.

Важливим кроком має стати створення єдиної освітньої платформи Мрія, яка охопить більшість українських шкіл.

Крім того, міністерство планує розширити цифрові послуги у сферах медицини, соціального захисту, оподаткування, а також розробити інструменти для підтримки ветеранів і бізнесу.

У документі окремо наголошено на боротьбі з корупцією: зокрема, йдеться про запуск е-Нотаріату та онлайн-моніторинг ліцензій грального бізнесу.

Не менш важливим напрямом є інтеграція України до європейського цифрового простору — через впровадження EUDI Wallet, використання українського електронного підпису в ЄС, запуск пілотних проєктів 5G, технології Direct to cell та створення єдиної роумінгової зони з Євросоюзом.

У Мінцифри підкреслюють, що ці заходи мають зробити державні послуги прозорішими, зручнішими для громадян та посилити технологічну стійкість країни.

