Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Пояснюємо
Скільки коштує рік стажу і як його можна докупити
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Мінцифри хоче впровадити Дія.Офіс та електронний суд – програма Кабміну

застосунок Мрія
Фото: Pexels

Міністерство цифрової трансформації планує впровадження Дія.Офісу, ЦНАП 2.0 та електронного суду. Такими є завдання відомства у межах Програми дій уряду.

Про це повідомляється у документі, опублікованому в понеділок, 18 серпня.

Цифровізація урядової роботи та освіти

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко представила проєкт Програми дій уряду, де окреслила ключові напрями цифрових змін.

Зараз дивляться

У центрі планів — запуск Дія.Офісу для оптимізації роботи уряду й держслужби, модернізація центрів надання адмінпослуг у форматі ЦНАП 2.0 та впровадження електронного суду.

Важливим кроком має стати створення єдиної освітньої платформи Мрія, яка охопить більшість українських шкіл.

Крім того, міністерство планує розширити цифрові послуги у сферах медицини, соціального захисту, оподаткування, а також розробити інструменти для підтримки ветеранів і бізнесу.

У документі окремо наголошено на боротьбі з корупцією: зокрема, йдеться про запуск е-Нотаріату та онлайн-моніторинг ліцензій грального бізнесу.

Не менш важливим напрямом є інтеграція України до європейського цифрового простору — через впровадження EUDI Wallet, використання українського електронного підпису в ЄС, запуск пілотних проєктів 5G, технології Direct to cell та створення єдиної роумінгової зони з Євросоюзом.

У Мінцифри підкреслюють, що ці заходи мають зробити державні послуги прозорішими, зручнішими для громадян та посилити технологічну стійкість країни.

Читайте також
Застосунок Мрія: що відомо про державну освітню екосистему
застосунок Мрія

Пов'язані теми:

ДіяМінцифриМріяЮлія Свириденко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь