РФ запустила 10 ракет і 270 дронів: як ППО відбила нічну атаку на Україну

У ніч проти 19 серпня РФ атакувала Україну 280 засобами повітряного нападу – 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 5 балістичними ракетами Іскандер-М та 5 крилами ракетами Х-101.

Масована нічна атака України 19 серпня: результати роботи ППО

Дрони окупани запускалим вночі із напрямків Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, балістичні ракетами Іскандер-М – із Ростовської та Воронезької областей, а крилаті Х-101 – із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

За даними Повітряних сил ЗСУ, попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:

230 ворожих БпЛА та їх імітаторів;

дві балістичні ракети Іскандер-М

чотири крилаті ракети Х-101

На жаль, зафіксовано влучання чотирьох ракет та 40 дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

