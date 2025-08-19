Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

РФ запустила 10 ракет і 270 дронів: як ППО відбила нічну атаку на Україну

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

У ніч проти 19 серпня РФ атакувала Україну 280 засобами повітряного нападу – 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 5 балістичними ракетами Іскандер-М та 5 крилами ракетами Х-101.

Масована нічна атака України 19 серпня: результати роботи ППО

Дрони окупани запускалим вночі із напрямків Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, балістичні ракетами Іскандер-М – із Ростовської та Воронезької областей, а крилаті Х-101 – із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

За даними Повітряних сил ЗСУ, попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:

Зараз дивляться
  • 230 ворожих БпЛА та їх імітаторів;
  • дві балістичні ракети Іскандер-М;
  • чотири крилаті ракети Х-101.

На жаль, зафіксовано влучання чотирьох ракет та 40 дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Кременчуці та Лубнах: пошкоджено адмінбудівлі енергооб’єктів, люди без світла
перебої зі світлом у Кривому Розі

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніПовітряні сили УкраїниРакетні удари РосіїРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь