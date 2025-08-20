Ексміністра Точицького призначили постпредом України при Раді Європи
Колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького призначено постійним представником України при Раді Європи.
Про це йдеться в президентському указі №603/2025.
Точицького призначили постпредом при Раді Європи
У середу, 20 серпня, на сайті президента з’явився указ про призначення Миколи Точицького постійним представником при Раді Європи.
– Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи, – йдеться в указі.
Раніше на цій посаді перебував Борис Тарасюк, якого президент звільнив іншим указом №602/2025 у середу, 20 серпня. Він перебував на посаді постпреда України при Раді Європи з грудня 2019 року.
Нагадаємо, 17 липня оновився склад Кабміну після того, як його затвердив парламент.
Микола Точицький, який очолював Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) з вересня 2024 року, не увійшов до нового уряду.