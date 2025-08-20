У Резерв+ можна оплатити штраф за непостановку на облік після зміни місця проживання

У застосунку Резерв+ з’явилась нова функція. Тепер штраф щодо непостановки на військовий облік після зміни місця проживання можна сплатити онлайн.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як сплатити штраф у Резерв+

Міноборони опублікувало алгоритм дій для сплати штрафу.

Користувачу потрібно:

завантажити або оновити Резерв+,

перейти до розділу Штрафи онлайн і подати заяву про визнання порушення,

протягом трьох днів ТЦК розгляне заяву і надішле постанову.

Після цього можна сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми. На сплату відводиться 20 днів.

Якщо штраф не сплатити протягом 20 днів, доведеться внести повну суму — 17 000 грн. У разі прострочення ще на 20 днів сума подвоїться і становитиме 34 000 грн.

Після 40 днів з моменту винесення рішення справа передається до виконавчої служби, що може призвести до блокування рахунків, арешту майна чи транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Після сплати штрафу в застосунку зникає червона стрічка з попередженням про порушення. Це дозволяє закрити конкретне порушення, але не звільняє від обов’язку виконувати правила військового обліку.

До кінця серпня у Резерв+ планують відкрити можливість онлайн-оплати штрафів за усі види порушень військового обліку.

