Був би задоволений, якби вибори відбулися вже зараз – Зеленський
Президент Володимир Зеленський був би задоволений, якби вибори в Україні можна було провести найближчим часом.
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 20 серпня.
Зеленський – про вибори в Україні
На думку президента, головне – щоб йому дали можливість закінчити цю війну, а не розкололи державу до настання миру.
Він наголосив, що це – його єдине прохання до всіх навколо.
– Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб уже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо, – сказав очільник Української держави.
Вибори в Україні: що потрібно для проведення
За законодавством України у нас заборонено проведення виборів під час дії воєнного стану.
Раніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що Україна має намір провести вибори, але після завершення воєнного стану.
Він оцінив майбутні вибори в Україні як “унікальні”.
Також спікер анонсував ухвалення після завершення війни спеціального закону, який дасть змогу провести ці вибори та повернутися до звичної процедури, визначеної Конституцією Української держави.
Водночас Володимир Зеленський і раніше зазначав, що готовий до проведення виборів, однак попередив, що потрібно забезпечити умови, насамперед – безпекові.