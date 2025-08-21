Укр Рус
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

Був би задоволений, якби вибори відбулися вже зараз – Зеленський

Володимир Зеленський 
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський був би задоволений, якби вибори в Україні можна було провести найближчим часом. 

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 20 серпня. 

Зеленський – про вибори в Україні

На думку президента, головне – щоб йому дали можливість закінчити цю війну, а не розкололи державу до настання миру. 

Він наголосив, що це – його єдине прохання до всіх навколо. 

– Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб уже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо, – сказав очільник Української держави.

Вибори в Україні: що потрібно для проведення

За законодавством України у нас заборонено проведення виборів під час дії воєнного стану. 

Раніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що Україна має намір провести вибори, але після завершення воєнного стану. 

Він оцінив майбутні вибори в Україні як “унікальні”.

Також спікер анонсував ухвалення  після завершення війни спеціального закону, який дасть змогу провести ці вибори та повернутися до звичної процедури, визначеної Конституцією Української держави.

Водночас Володимир Зеленський і раніше зазначав, що готовий до проведення виборів, однак попередив, що потрібно забезпечити умови, насамперед – безпекові. 

Джерело: Інтерфакс-Україна

