Був би задоволений, якби вибори відбулися вже зараз – Зеленський

Президент Володимир Зеленський був би задоволений, якби вибори в Україні можна було провести найближчим часом.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 20 серпня.

Зеленський – про вибори в Україні

На думку президента, головне – щоб йому дали можливість закінчити цю війну, а не розкололи державу до настання миру.

Зараз дивляться

Він наголосив, що це – його єдине прохання до всіх навколо.

– Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб уже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо, – сказав очільник Української держави.

Вибори в Україні: що потрібно для проведення

За законодавством України у нас заборонено проведення виборів під час дії воєнного стану.

Раніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що Україна має намір провести вибори, але після завершення воєнного стану.

Він оцінив майбутні вибори в Україні як “унікальні”.

Також спікер анонсував ухвалення після завершення війни спеціального закону, який дасть змогу провести ці вибори та повернутися до звичної процедури, визначеної Конституцією Української держави.

Водночас Володимир Зеленський і раніше зазначав, що готовий до проведення виборів, однак попередив, що потрібно забезпечити умови, насамперед – безпекові.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.