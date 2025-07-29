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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Кремль розганяє фейк про “таємні вибори президента України в Альпах” – ГУР

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

У вівторок, 29 липня, за розпорядженням Кремля російські спецслужби розгорнули чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану на підрив стійкості українського суспільства в умовах війни.

Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.

Дезінформація про нібито вибори президента України в Альпах

– Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора Росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами Кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії, – йдеться у повідомленні.

За версією російської пропаганди, під час цієї фейкової зустрічі мають нібито пройти таємні президентські вибори в Україні. Пропагандисти Кремля стверджують, що переможцем має стати Валерій Залужний.

Зараз дивляться

У ГУР зазначили, що метою таких вкидів є дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні:

  • створення напруги в суспільстві;
  • підрив довіри до військово-політичного керівництва;
  • відволікання уваги від реалій війни на тему виборів;
  • провокування внутрішнього розколу та послаблення обороноздатності країни.

Російські спецслужби також докладають зусиль для дискредитації української військової розвідки.

Зокрема, поширюються фейки про нібито причетність одного з військовослужбовців ГУР до наркоторгівлі.

У відомстві закликали українців дотримуватись інформаційної гігієни, не розповсюджувати фейки та зосередитися на боротьбі з російською дезінформацією у всіх її проявах.

Нагадаємо, ЦПД раніше оприлюднив прогноз щодо основних інформаційних ризиків, які можуть бути реалізовані Росією в інформаційному полі України в першій половині серпня.

Серед них – широке використання тематики мітингів, спекуляції щодо ситуації на фронті, перебігу перемовин у Стамбулі, ефективності роботи ППО та проблем на тимчасово окупованих територіях.

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