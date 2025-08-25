У перші дні великої війни на Волині виник добровольчий загін Любарт. Тоді мало хто міг припустити, що за три роки ця ініціатива виросте як повноцінна 20 бригада Любарт у складі корпусу Азов. Підрозділ пройшов шлях від місцевого ДФТГ до серйозної бойової сили, загартованої у найважчих боях.

Символ замку і сучасної війни

Назва Любарт має історичний релікт. Підрозділ свідомо взяв ім’я князя Любарта Гедиміновича, який тримав оборону Луцького замку у XIV столітті. Для сучасних воїнів назва стала кодом незламності: колись укріплення Волині витримували облоги, тепер бійці Любарта стоять на передовій війни XXI століття.

Від Бородянки до Бахмута: перші випробування

У квітні 2022-го бійці Любарта зайшли в деокуповану Бородянку, де розміновували будинки й дороги. Після чого підрозділ відправили на південні та східні фронти (Запоріжжя й Донеччину). Але найважчі випробування чекали під Бахмутом: щодня точилися штурми, а оборону тримали під щільним вогнем.

Міжнародна підготовка: рейнджери та союзники

Навесні 2023 року бійці пройшли навчання у Польщі за програмами рейнджерів армії США. Це дало змогу підрозділу освоїти нові тактики малих груп, міські бої та штурмові дії у координації з союзниками. Завдяки цьому досвіду Любарт бригада стала ще гнучкішою та ефективнішою.

Херсонщина та Запоріжжя: робота під ризиком

Улітку 2023 року підрозділ діяв на Південному напрямку, зокрема на лівому березі Дніпра та в районах Козачих Лагерів, Новопокровки й Вербового. Завдання передбачали висадки малих груп і рейди по тилах ворога.

Мета операції — зірвати плани противника, змусити його відтягувати сили, виграти час для інших українських підрозділів. Робота мала ризики, водночас дозволяла ЗСУ зберігати ініціативу й тримати контроль над ситуацією.

Від батальйону до бригади

У 2024 році батальйон Любарт увійшов до складу Азову, а вже навесні 2025 став 20 бригадою оперативного призначення. З новим статусом прийшло розширення позиції на фронті, отримання додаткових ресурсів і техніки. Сьогодні бригада Любарт — одна з найпомітніших бойових одиниць у складі корпусу Азов.

Яких людей чекає Любарт

Доки хтось чекає готових бійців, бригада готує нових побратимів із нуля до рівня професіоналів. Так, наразі потрібні піхотинці, артилеристи, водії, зв’язківці, логісти й навіть кухарі.

Перемога починається з бажання її здобути, віри та витримки. Кожен, хто готовий вчитися й працювати на перемогу, знайде своє місце в бригаді. Так, інструменти в руках різні, але ціль і цінність — спільні — стійка боротьба за своє.

Фото: 20 бригада Любарт

