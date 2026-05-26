Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє учасникам війни проти України та членам їхніх сімей не погашати прострочені кредити.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Путін дозволив не сплачувати кредити учасникам війни

Новий закон поширюється на росіян, які уклали контракт із Міноборони РФ із 1 травня 2026 року щонайменше на один рік.

Зараз дивляться

Згідно з документом, військові та їхні дружини можуть бути звільнені від погашення прострочених кредитів, якщо загальна сума боргу не перевищує 10 млн рублів.

Ідеться лише про кредити, оформлені до підписання контракту. Для списання також необхідно, щоб уже існувало рішення суду про стягнення заборгованості або був виданий виконавчий лист.

Крім того, у разі смерті військового на фронті або отримання ним інвалідності І групи кредитні зобов’язання членів сім’ї повністю припиняються.

Також учасникам війни проти України надають так звані кредитні канікули на весь період служби та ще на 30 днів після її завершення.

За даними експерта німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, у першому кварталі 2026 року Росія суттєво знизила темпи набору контрактників та добровольців.

За цей період до армії РФ записалися близько 70,5 тис. людей, а середньодобовий показник набору впав до 800 осіб на день — це найнижчий рівень із початку 2024 року.

Аналітики припускають, що нові фінансові пільги та списання боргів можуть бути спробою Кремля стимулювати набір людей на війну проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нові мобілізаційні заходи ще на 100 тис. осіб. За словами глави держави, наразі РФ не має достатнього потенціалу для проведення прихованої мобілізації, тому Кремль змушений шукати інші способи залучення людей до війни проти України. Читайте також Федоров пояснив, як Україна сповільнила наступ РФ і перехоплює ініціативу

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.