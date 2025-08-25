Росія б’є по енергетиці, щоб зірвати підготовку до зими – Зеленський

Україна розраховує на допомогу Норвегії, зокрема в закупівлі газу, оскільки Російська Федерація завдає ударів по місцях видобутку природного газу в Україні та електрогенерації, чим зриває підготовку до зими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України

— Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, а й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу, – сказав він.

Зараз дивляться

Зеленський зауважив, що торік щонайменше мільйон українських сімей мали тепло в оселях завдяки співпраці з Норвегією.

— Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, і дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії, – додав він.

Заяви президента пролунали під час візиту норвезького прем’єр-міністра до Києва.

Раніше повідомлялося, що Стере прибув до української столиці на запрошення Зеленського для обговорення питань підтримки України та участі в мирних ініціативах.