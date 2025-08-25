Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Якими будуть комунальні платежі з 1 вересня: газ, світло, вода
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів плейоф відбору
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Росія б’є по енергетиці, щоб зірвати підготовку до зими – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна розраховує на допомогу Норвегії, зокрема в закупівлі газу, оскільки Російська Федерація завдає ударів по місцях видобутку природного газу в Україні та електрогенерації, чим зриває підготовку до зими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України

— Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, а й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу, – сказав він.

Зараз дивляться

Зеленський зауважив, що торік щонайменше мільйон українських сімей мали тепло в оселях завдяки співпраці з Норвегією.

— Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, і дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії, – додав він.

Заяви президента пролунали під час візиту норвезького прем’єр-міністра до Києва.

Раніше повідомлялося, що Стере прибув до української столиці  на запрошення Зеленського для обговорення питань підтримки України та участі в мирних ініціативах.

Читайте також
Глава НБУ оцінив дефіцит електроенергії в Україні: Ця зима не буде простою
Андрій Пишний

Пов'язані теми:

Війна в УкраїнізимаНорвегіяОпалювальний сезон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь