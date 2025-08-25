Россия бьет по энергетике, чтобы сорвать подготовку к зиме — Зеленский

Украина рассчитывает на помощь Норвегии, в частности, в закупках газа, поскольку Российская Федерация наносит удары по местам добычи природного газа в Украине и электрогенерации, чем срывает подготовку к зиме.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины

— Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, нанося удары по нашей энергетической инфраструктуре. Это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы чрезвычайно ценим помощь, которую Норвегия оказывает Украине именно для закупки газа, — сказал он.

Зеленский отметил, что в прошлом году по меньшей мере миллион украинских семей имели тепло в домах благодаря сотрудничеству с Норвегией.

— В этом году вызовы также значительны. Уже есть решение Норвегии о поддержке наших закупок газа, и мы очень рассчитываем на следующие шаги Норвегии, — добавил он.

Заявления президента прозвучали во время визита норвежского премьер-министра в Киев.

Ранее сообщалось, что Стере прибыл в украинскую столицу по приглашению Зеленского для обсуждения вопросов поддержки Украины и участия в мирных инициативах.

