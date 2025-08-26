МЗС закликає до санкцій проти РФ за “легалізацію” портів Бердянська та Маріуполя

Міністерство закордонних справ України вимагає від міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію через спроби легалізації окупації українських портів на Азовському морі.

Про це повідомляє МЗС України.

МЗС України виступило проти порушення морського права

Зовнішньополітичне відомство України категорично відкинуло російське розпорядження, що додає захоплені порти Бердянська та Маріуполя до офіційного переліку російських морських терміналів для міжнародного судноплавства.

Зараз дивляться

Київ кваліфікує цей крок як спробу надати законності незаконній окупації українських територій.

Дипломати наголошують на грубому порушенні ключових міжнародно-правових документів: від принципів суверенітету у Статуті ООН до спеціальних положень Конвенції з морського права 1982 року.

Також підкреслюється ігнорування резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, що підтверджують територіальну цілісність України.

Українська сторона закликає до введення додаткових економічних обмежень щодо всіх суб’єктів – як російських, так і іноземних – які братимуть участь у комерційних операціях через окуповані морські термінали.

Особлива увага приділяється судноплавним компаніям, що можуть використовувати ці маршрути.

МЗС також звертається до Міжнародної морської організації з вимогою активізувати контроль за дотриманням резолюції А.1183(33) про вплив російської агресії на глобальне судноплавство.

Документ вимагає від держав-учасниць інформувати власні флоти про заборону використання закритих українських портів.

— Міжнародна спільнота повинна адекватно відповісти на це грубе порушення, зокрема запровадивши жорсткі санкції проти російських портів, що обслуговують воєнну машину агресора, – підсумовують в українському МЗС.

Як відомо, прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав так званий указ про включення окупованих портів до переліку відкритих для іноземних суден.

За даними Центру транспортних стратегій, Маріупольський порт приймає вантажі з металом, вугіллям і зерном, а російські загарбники щомісяця вивозять від 40 до 60 тис. тонн викрадених українських ресурсів.

Тільки через порт Бердянська у 2024 році незаконно вивезли понад 300 тис. тонн вкраденого українського зерна.

Джерело : МЗС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.