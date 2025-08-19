Наказав вдарити по театру та пологовому у Маріуполі: оголошено підозру генералу РФ
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу РФ Миколі Гостєву, причетному до авіаційних ударів по центру Маріуполя та загибелі цивільних людей.
Віддав наказ бомбардувати Маріуполь: що відомо про злочинця РФ
Правоохоронці СБУ зібрали нові дані злочинів командувача 4 армії Військово-повітряних сил Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Миколи Гостєва.
Слідство встановило, що у березні 2022 року Гостєв віддав наказ завдати авіаційних ударів по центру Маріуполя.
Для атаки окупанти залучили 10 бойових літаків – винищувачі Су-30СМ (М2) та бомбардувальники Су-24М.
Російські літаки прицільно скинули фугасні авіабомби ФАБ-500 на будівлю пологового відділення міської лікарні № 3 та обласний драматичний театр, де на той момент перебували сотні мирних жителів з дітьми. Також під удар потрапила житлова забудова в центральній частині міста.
За даними СБУ, ці атаки призвели до масової загибелі цивільних.
На підставі зібраних доказів Гостєву заочно оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами – це злочин, який не має терміну давності.
Нагадаємо, що у 2023 році СБУ вже повідомила Гостєву першу підозру – за командування обстрілами цивільної інфраструктури Маріуполя.
Нині правоохоронці продовжують роботу, щоб притягнути до відповідальності інших воєнних злочинців РФ.