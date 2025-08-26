ЗСУ зірвали російський прорив біля Добропілля — ISW

Росія відмовилася від спроб використати прорив у напрямку Добропілля після того, як окупанти не змогли закріпити стійкі позиції та скористатися тактикою інфільтрації малих груп всередину українських позицій.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Успішні контратаки українських сил

Аналітики констатують, що Сили оборони України продовжують чинити тиск на російських військових, які проникли на схід та північний схід від Добропілля.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 25 серпня повідомив, що українські сили взяли під контроль Нове Шахове та Заповідне, витіснили окупантів з позицій поблизу автомагістралі Т-0514 Добропілля — Краматорськ та майже повністю зачистили Кучерів Яр.

За даними Машовця, українські контратаки навіть загрожують оточенням підрозділам російської 51 загальновійськової армії, що діяли в межах проникнення на північ від лінії Заповідне — Маяк — Володимирівка.

Різноманітні повідомлення про просування українських сил та відсутність звітів про успіхи росіян свідчать про те, що зусилля окупантів задля зміцнення прориву у районі Добропілля провалилися.

В ISW припускають, що військове командування РФ відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля після того, як російська тактика інфільтрації не призвела до успіху.

Росіяни готуються до наступу безпосередньо на Покровськ та Мирноград, що може свідчити про повернення до початкового плану.

Повідомлення російських воєнкорів про прорив поблизу Добропілля значно зменшилися за останні дні та знову зосередилися на активності навколо Покровська.

Як зазначили в ISW, це доводить, що російські війська не змогли закріпитися та використати прорив.

Аналітики зазначають, що російська тактика інфільтрації та низька щільність живої сили дозволили військам РФ тимчасово відновити обмежені маневри, однак нездатність налагодити логістику для підтримки передових підрозділів погіршила здатність розширити та використати прорив.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про успішні контратаки українських сил.

Зокрема, ЗСУ зачистили від ворога чотири села на Донеччині – Михайлівку, Новомихайлівку, Зелений Гай і Володимирівку.

За підсумками роботи на Покровському напрямку Сирський також заявив про зачищення шести населених пунктів та знищення сотень російських окупантів внаслідок успішних ударно-пошукових дій.

