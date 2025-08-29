Оксен Лісовий заявив, що студенти та учні не можуть повністю відмовитися від військової підготовки через релігійні переконання.

Про це міністр освіти розповів в інтерв’ю проєкту Newsмейкер на телеканалі Інтер.

Чи можна відмовитись від військової підготовки через релігійні переконання

Оксен Лісовий пояснив, що через релігійні переконання можна відмовитися від виконання лише окремих модулів у курсі Захист України чи на базовій військовій підготовці у ВНЗ.

– Ні, не має права відмовитися. Він може відмовитися від певних модулів, – каже міністр.

Лісовий пояснює, що відмовитися студент чи учень може лише від тих завдань, де передбачається використання зброї. За його словами, базова військова підготовка має і інші напрямки, які залишаються обов’язковими.

– Якщо релігійні переконання тобі забороняють брати до рук зброю – не бери до рук зброю. Але є інші модулі: тактична медицина, орієнтування в просторі і багато іншого про те, як працює система оборони. Це все можна вивчати, – сказав очільник МОН.

Також Лісовий додає, що БЗВП буде змінюватися. Наразі міністерство освіти працює з Міноборони над тим, щоб це були Основи Національного спротиву.

– БЗВП сформовано чітко в армійському контексті. Міністерство оборони і Генеральний штаб вже затвердили, що таке БЗВП. Воно не буде у такому вигляді реалізовуватись в системі освіти, – додає міністр.

Нагадаємо, з вересня 2025 року в Україні для студентів запроваджується обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Вона складатиметься з теоретичного курсу, що проходитиме у навчальних закладах, і практичного курсу, який проводитимуть у військових частинах та навчальних центрах.

