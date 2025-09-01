В Україні триває реформування системи фінансування шкіл, що має на меті оптимізувати витрати держави та підвищити ефективність освіти. Одним із ключових рішень стало обмеження фінансування малокомплектних шкіл, де навчається невелика кількість учнів.

Чи буде фінансування шкіл з 1 вересня 2025 року та коли його можуть припинити, читайте в нашому матеріалі.

Закриття сільських шкіл з 1 вересня: що відомо

Уряд припиняє фінансування шкіл з 1 вересня 2025 року, якщо в них навчається менше ніж 45 учнів. Основною причиною цього рішення у МОН називають високу вартість утримання одного учня в таких закладах.

Зараз дивляться

Ба більше, тепер місцеві органи влади мають самостійно визначати, закривати школу чи ні. Фінансування шкіл, де навчаються менше ніж 45 учнів, можливе з місцевого бюджету.

Міністерство освіти та науки повідомило на запит hromadske, що з 1 вересня 2025 року освітня субвенція не покриватиме витрати шкіл, крім початкових, у яких менше ніж 45 учнів. З 1 вересня 2026 року цей поріг підвищать до 60 учнів.

Скільки в Україні шкіл, де навчається менше ніж 45 дітей, наразі не відомо. У МОН наголошують, що така статистика буде доступною після подання статистичної звітності за новий 2025-2026 навчальний рік.

Це не перше подібне рішення. Так, з 1 вересня 2016 року субвенція не фінансує школи, де менше ніж 25 учнів.

За даними МОН, на рік держава витрачає на навчання одного учня із села в середньому 30,4 тис. грн, а в місті 24,4 тис. грн. В окремих селах ці витрати перевищують 51 тис. грн через необхідність утримувати й оплачувати роботу великої кількості малокомплектних шкіл.

Що буде з маленькими сільськими школами з 1 вересня

Місцеві ради ухвалюють рішення щодо реорганізації, ліквідації або зміни профілю шкіл.

Вони можуть обрати один із варіантів:

перевозити учнів до найближчої великої школи;

самостійно оплачувати роботу педагогів малокомплектних закладів із місцевого бюджету.

Що стосується шкільного транспорту, то останні два роки державний бюджет виділяв по 1 млрд грн на закупівлю автобусів. У 2023 році придбали 531 автобус, у 2024 році – 483. У 2025 році планується витратити 1,6 млрд грн на шкільні автобуси та ще 273 млн грн додатково.

Якість освіти у сільських школах, за даними міжнародного дослідження PISA-2022, відстає від міських учнів приблизно на 4,5 року.

ЗНО та НМТ підтверджують ці результати: середній бал сільських учнів з української мови був на понад шість балів нижчий, ніж у міських, з математики на понад вісім, з історії України майже на три бали, і подібна різниця спостерігалася з інших предметів.

Щодо вчителів, відповідальність за їхнє працевлаштування покладена на місцеві органи влади. Якщо вони вирішать не фінансувати малокомплектні школи, педагогів можуть перевести до опорних закладів із забезпеченням підвезення учнів.

Джерело : Громадське

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.