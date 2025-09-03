Наразі в Україні утримується досить тепла погода, що не зовсім характерно для вересня. У південних та східних регіонах спостерігається спека до +32 °C. Проте зовсім скоро погодні умови почнуть змінюватися.

Коли очікувати на заморозки в Україні — читайте в нашому матеріалі.

Прогноз погоди з 4 до 8 вересня

За словами синоптика Укргідрометцентру Івана Семиліта, 4 вересня дощі очікуються на заході України, 5–6 вересня – у північних, центральних і південних регіонах, а 7 вересня — місцями на Лівобережжі. У цих районах можливі короткочасні дощі та грози. Водночас на решті територій, а також 8 вересня по всій Україні, опадів не прогнозується.

Нічна температура повітря протягом цього періоду коливатиметься в межах +13…+19 °C, а в західних і північних областях з 6 по 8 вересня опуститься до +9…+15 °C.

Вдень 4–5 вересня стовпчики термометрів показуватимуть +27…+33 °C, а на заході та півночі — дещо нижче: +24…+30 °C. Починаючи з 6 вересня, температура поступово знизиться до +21…+27 °C, лише на півдні та сході збережеться до +30 °C.

Чи будуть заморозки у вересні 2025 року

Щоб дізнатися, коли будуть перші заморозки та чи варто очікувати перших похолодань, ми поспілкувалися з завідувачкою відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Вірою Балабух.

Вона зазначила, що в першій декаді вересня в Україні утримається тепла погода — особливо в південних, південно-східних та подекуди навіть у центральних областях.

У першій декаді місяця в цих регіонах спостерігатиметься майже літня температура, і лише прохолодні ночі нагадуватимуть про прихід осені. Та у другій декаді вересня ситуація почне змінюватися.

Коли будуть заморозки в Україні

Кліматолог також наголосила, що в західних областях погода буде більш осінньою, ніж на півдні, сході та в центрі країни.

– У другій половині вересня у високогір’ї Карпат можливий сніг, а в деяких західних регіонах заморозки. Проте така погода є абсолютно типовою для цих територій, – зазначила кліматолог.

Натомість на сході та півдні перші заморозки в Україні у вересні малоймовірні. У цих регіонах у першій декаді місяця очікується літня погода. Але надалі температура буде поступово знижуватися та стане осінньою. Варто очікувати туманів, починаючи з другої декади вересня. На півдні, починаючи з другої декади вересня, можливі дощі.

Також кліматолог зауважила, що вересень 2025 року загалом буде теплішим за кліматичну норму. Середні температурні показники перевищуватимуть середньомісячні 15 °C.

– Я б сказала, що температура у вересні 2025 року буде приблизно на 1 °C вищою за кліматичну норму, – підсумувала Віра Балабух.

Нагадаємо, що наразі в Україні триває перше бабине літо, яке може протриматися до 11 вересня.

