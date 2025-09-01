Літо цього року в Україні видалося доволі теплим. Особливо спекотно було на півдні та південному сході країни, де температура місцями піднімалася до +38…+40 °C.

Тож ми вирішили поспілкуватися із завідувачкою відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Вірою Балабух, аби дізнатися, якою буде погода у Києві та по всій території України у вересні 2025 року.

Якою буде погода у вересні в Києві та Україні

Експертка наголосила, що прогнози на місяць чи сезон ґрунтуються на розрахунках чисельних моделей погоди світових прогностичних центрів. Найчастіше використовують дані Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Окремі країни також роблять подібні прогнози, які беруться до уваги за потреби.

В Україні ж такі розрахунки не виконуються, адже вони потребують величезних ресурсів, яких країна наразі не має. Тому синоптики користуються даними світових прогностичних центрів, враховуючи кліматичні особливості нашої території.

За словами Віри Балабух, на основі наявних даних можна робити лише попередні оцінки погоди у вересні. Водночас варто розуміти, що такий прогноз не можна вважати абсолютно точним, адже він відрізняється від короткострокових прогнозів (на 1–5 діб).

– Це кліматичний прогноз. Подібні розрахунки дозволяють оцінити лише відхилення від кліматичної норми середніх показників температури та кількості опадів за місяць чи сезон, – зазначила кліматологиня.

Таким чином, можна визначити, чи буде вересень у Києві теплішим або прохолоднішим зазвичай, а також чи спостерігатиметься дефіцит опадів чи їхня кількість перевищить норму.

За попередніми розрахунками, середня температура вересня очікується на 1 °С вищою за кліматичну норму.

Проте вересень 2025 року ймовірно буде прохолоднішим, ніж у 2023–2024 роках, коли фактично зберігалася літня спека: середня температура перевищувала норму на 3–4 °С, а в окремі дні стовпчики термометра сягали +30…+35 °С.

– Цього року температура буде нижчою, хоча загалом залишатиметься дещо вищою за норму майже протягом усього місяця, – додала експертка.

В Україні середня температура повітря у вересні коливатиметься від +18…+19 °С на півдні до +13 °С на заході, а у високогір’ї Карпат буде ще нижчою.

Територіально країна розділиться на дві частини: у південних, південно-східних та частково центральних областях переважатимуть літні температури (середні за добу понад +15 °С), тоді як на заході та Поліссі вже пануватиме осінь – середньодобова температура опуститься нижче +15 °С, ймовірні заморозки у другій половині місяця.

Чи буде тепло в Києві у вересні

– У Києві у вересні буде тепло. У першій половині місяця ще ймовірні літні температури, проте ночі стануть відчутно прохолодними. Поступово температура знижуватиметься, і до кінця місяця ми остаточно попрощаємося з літом. Характерною ознакою цього періоду є тумани, тож ранки та вечори супроводжуватимуться прохолодою і серпанком, – наголосила кліматологиня.

Щодо опадів, то їхня кількість у Києві очікується у межах норми. На півдні України, де останні місяці практично не було дощів, нарешті ймовірні опади.

Загалом аномалій у місячній кількості опадів не прогнозується — ні надмірних, ні дефіциту. Важливо враховувати, що це місячний прогноз, а він показує лише можливі відхилення від кліматичної норми.

– Місячні й сезонні прогнози погоди в Україні значною мірою залежать не лише від атмосферної циркуляції, а й від стану океанів. На жаль, наразі інформації про них обмаль, і це знижує точність довгострокових прогнозів. Проте з надходженням нових даних чисельні моделі оновлюватимуться, а прогнози – уточнюватимуться, – пояснила експертка.

Отже, погода у Києві у вересні 2025 року буде загалом теплою та комфортною. Літня спека затримається ще у південних, південно-східних і центральних регіонах, а на заході, Поліссі та високогір’ї Карпат пануватиме справжня осінь. У Карпатах можливий навіть перший сніг.

