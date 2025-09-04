Во время действия военного положения, в Украине изменились правила пересечения границы. Выезжать за пределы страны может определенная категория мужчин и большинство женщин.

Однако, что делать, если есть кредит, можно ли выехать за границу с задолженностью — читайте на Фактах ICTV.

Можно ли выехать за границу, если есть кредит — объяснение

Причины для выезда за границу могут быть разными. Например, человеку срочно нужно выехать для работы, учебы, отдыха, в поиске временной защиты, для постоянного проживания и так далее. Однако бывают случаи, когда нужно собираться в дорогу, но есть непогашенный кредит. Станет ли этот факт помехой?

Сейчас смотрят

Юристы Бесплатной правовой помощи рассказали, можно ли выехать за границу с кредитом.

В соответствии с действующим законодательством Украины, кредитная задолженность может стать одной из причин, которая может помешать украинцам в выезде за пределы страны.

Прежде всего, отказать могут при оформлении загранпаспорта, на основании норм закона № 3857-XII О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины от 21 января 1994 года.

В соответствии с указанным законом (ст. 6, которая содержит 9 подпунктов), в отношении заемщиков может быть применен п. 5 этой статьи.

Юристы БПП прокомментировали, что согласно документу, выезд за границу могут запретить в том случае, когда гражданин Украины уклоняется от выполнения возложенных на него обязательств (алиментные, договорные и другие обязательства, в частности — наличие долга перед физическим или юридическим лицом), по решению суда.

Можно ли выехать из Украины, если есть кредит и иск в суд

Юристы добавили, что запрет начинает действовать только тогда, когда против человека начато исполнительное производство по конфискации имущества по решению суда или если против должника подали гражданский иск (взыскание кредита), в связи с чем суд просит запретить ему выезд за границу.

— По закону, стать невыездным можно только при условии, если исполнительная служба подала данные неплательщиков в Государственную пограничную службу. Для этого к ней должно поступить решение суда, вступившее в силу, — прокомментировали юристы БПП.

Стоит отметить, что запрет на выезд за границу может накладываться только по решению суда или постановления прокурора на основании ст. 98-1 КПК.

В свою очередь, судебное решение выносится на основании поданного искового заявления о взыскании задолженности по кредиту. Например, если банк или коллекторское агентство подает иск на заемщика, суд имеет право запретить ему выезжать за границу либо до прекращения дела, либо до выполнения должником возложенных на него судом обязательств.

В случае решения дела не в пользу должника (то есть, если суд запрещает последнему на определенное время покидать пределы страны), его вносят в ″список невыездных″.

Вынесенное судом постановление передается в Государственную пограничную службу Украины, которая обязана его исполнить. В соответствии со ст. 153 ГПК Украины определение об обеспечении иска выполняется немедленно, в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Когда заемщик расплатится по кредиту, государственный исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства. Копии документа направляются в Администрацию Государственной пограничной службы Украины, и бывшего должника вычеркивают из ″черного списка″.

Следует также отметить, что конкретной суммы или периода просрочки платежа, при которых должник может попасть в перечень невыездных — не существует.

— Если ни иска, ни исполнительного листа нет, даже при наличии задолженности по кредиту, можно свободно выехать из Украины, — подчеркнули юристы.

Если у вас есть кредит, но вы вовремя платите обязательные платежи и кредитор не имеет к вам претензий, то выезжать за пределы страны разрешено. На сегодня законодательство Украины не ограничивает выезд за границу для граждан, которые имеют непогашенный кредит.

То есть, с юридической точки зрения, наличие долга перед банком или другим финансовым учреждением не является основанием для запрета выезда. Однако, при наличии кредита, важно соблюдать график платежей и не допускать значительной просроченности, чтобы избежать проблем с банком, — отметили юристы.

Если человек взял кредит, но добросовестно платит все свои обязательства и придерживаетесь условий договора, тогда этот факт не станет препятствием для выезда за пределы страны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.