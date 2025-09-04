Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі Коаліції охочих у Парижі. Президент заявив, що під час саміту обговорювалися нові санкції проти Росії, включно з можливістю вторинних санкцій та спеціальних тарифів у торгівлі.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Коаліція охочих погодила нові санкції проти РФ

Зеленський наголосив, що під час зустрічі Коаліції охочих обговорювали посилення тиску на Росію.

Зараз дивляться

– Тиск працює – ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію будемо продовжувати. Сьогодні ми говорили про нові санкції і також про вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти, – написав президент України.

Зеленський наголосив, що сильна українська армія залишається центральним елементом безпеки, тому партнери підтримають фінансування, постачання зброї та розвиток власного виробництва озброєння в Україні.

– Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії: фінансування, зброя, виробництво зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, через пʼять років, через десять років – як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім, – додає президент.

За його словами, США підтвердили готовність брати участь у довгострокових програмах підтримки.

– Америка з нами. І ми працюємо в багатьох форматах, від таких програм, як PURL, що дозволяють купувати американську зброю, до готовності Америки брати участь у гарантіях безпеки довгостроково, – наголосив Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.