Владимир Зеленский подвел итоги встречи Коалиции желающих в Париже. Президент заявил, что во время саммита обсуждались новые санкции против России, включая возможность вторичных санкций и специальных тарифов в торговле.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Коалиция желающих согласовала новые санкции против РФ

Зеленский подчеркнул, что во время встречи Коалиции желающих обсуждали усиление давления на Россию.

Сейчас смотрят

— Давление работает – ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией. Эту линию будем продолжать. Сегодня мы говорили о новых санкциях, а также о вторичных санкциях, о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь, — написал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что сильная украинская армия остается центральным элементом безопасности, поэтому партнеры поддержат финансирование, поставки оружия и развитие собственного производства вооружения в Украине.

— Сильная украинская армия является и будет центральным элементом гарантий безопасности. Соответственно, это возможности нашей армии: финансирование, оружие, производство оружия. Все это обеспечиваем, и это должно быть через год, через пять лет, через десять лет — как в условиях войны сейчас, так и для обеспечения безопасности потом, — добавляет президент.

По его словам, США подтвердили готовность участвовать в долгосрочных программах поддержки.

— Америка с нами. И мы работаем во многих форматах, от таких программ, как PURL, позволяющих покупать американское оружие, до готовности Америки участвовать в гарантиях безопасности в долгосрочной перспективе, — подчеркнул Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.