На межі Львівської та Івано-Франківської областей сталася дорожньо-транспортна пригода за участю детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом ДТП.

Про це повідомляє НАБУ та ДБР у Telegram.

ДТП за участю детектива НАБУ: що відомо

За даними ДБР, аварія сталася ввечері 11 вересня між селами Вовчатичі Ходорівської територіальної громади Львівської області та Помонята Рогатинської ТГ Івано-Франківської області.

Попередньо встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності НАБУ.

Внаслідок зіткнення водій вантажівки дістав тяжкі травми та госпіталізований до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває в лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця події, опитуються свідки, вилучаються речові докази.

Реакція НАБУ на ДТП

У НАБУ повідомили, що детектив бюро, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у цей момент перебував у відрядженні.

— Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро, – заявили в антикорупційному відомстві.

У відомстві додали, що детектив був тверезий.

