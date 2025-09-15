Держприкордонслужба не фіксує масового виїзду чоловіків віком 18-22 років з України.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон

За словами Андрія Демченка, прикордонники на пунктах пропуску не ведуть статистики віку громадян, які виїжджають за кордон. Але певні спостереження все ж ведуться, адже у суспільства прикута увага до змін до законодавства щодо перетину кордону.

З 28 серпня набула чинності постанова уряду, яка надає можливість чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати державний кордон під час воєнного стану. Для виїзду необхідні документи – закордонний паспорт та військово-обліковий документ.

– Але з того часу ця категорія громадян суттєво не вплинула на збільшення пасажиропотоку, хай там що не розганяє російська пропаганда про нібито штурми кордонів, черги тощо, – каже речник ДПСУ.

За словами Андрія Демченка, після набуття чинності цієї норми, категорія чоловіків віком 18-22 років присутня на кордоні на виїзд з України, і так само на в’їзд в Україну.

– Тобто чоловіки цього віку як виїжджають, так і в’їжджають. Але ця категорія громадян не збільшила пасажиропотік, – каже Андрій Демченко.

До прикладу, 28 серпня, коли норма законодавства почала діяти, загалом кордон України на в’їзд та виїзд перетнуло 127 тис. громадян. 27 серпня, за день до набуття чинності норми, кордон України також перетнуло 127 тис. громадян.

А з 1 вересня загальний пасажиропотік навіть знизився порівняно із серпневими показниками.

Скільки українців перебувають за кордоном та у яких країнах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

