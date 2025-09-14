На Закарпатті прикордонники затримали українця, який сподівався виїхати з України із фальшивим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Коли його викрили, пропонував 100 тис. грн хабаря.

Українець вдавав іноземця, щоб виїхати за межі країни

На кодроні зі Словаччиною у пункті пропуску Малий Березний 33-річний львів’янин намагався перетнути кордон за підробленим паспортом громадянина Саудівської Аравії.

У Держприкордонслужбі розповіли, що спочатку він удавав іноземця й розмовляв англійською, а коли його зловили на брехні – дістав справжній паспорт громадянина України.

Намагаючись уникнути відповідальності, він пропонував прикордонникам 100 тис. грн хабаря – інспекторка відмовилася та викликала поліцію.

Порушник розповів, що підроблений паспорт за $550 отримав із Саудівської Аравії, де живе його батько. Чоловік планував у такий спосіб виїхати до родичів у Бельгію.

Натомість за використання фальшивого документа та пропозицію хабаря йому загрожує кримінальна відповідальність.

Джерело : Держприкордонслужба

