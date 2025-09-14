Хабар не допоміг українцю виїхати за кордон із фальшивим паспортом Саудівської Аравії
На Закарпатті прикордонники затримали українця, який сподівався виїхати з України із фальшивим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Коли його викрили, пропонував 100 тис. грн хабаря.
Українець вдавав іноземця, щоб виїхати за межі країни
На кодроні зі Словаччиною у пункті пропуску Малий Березний 33-річний львів’янин намагався перетнути кордон за підробленим паспортом громадянина Саудівської Аравії.
У Держприкордонслужбі розповіли, що спочатку він удавав іноземця й розмовляв англійською, а коли його зловили на брехні – дістав справжній паспорт громадянина України.
Намагаючись уникнути відповідальності, він пропонував прикордонникам 100 тис. грн хабаря – інспекторка відмовилася та викликала поліцію.
Порушник розповів, що підроблений паспорт за $550 отримав із Саудівської Аравії, де живе його батько. Чоловік планував у такий спосіб виїхати до родичів у Бельгію.
Натомість за використання фальшивого документа та пропозицію хабаря йому загрожує кримінальна відповідальність.