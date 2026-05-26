У червні 2026 року в Україні продовжують діяти оновлені соціальні виплати на дітей. Частина допомог була переглянута з урахуванням показників держбюджету на 2026 рік: прожитковий мінімум на одну особу становить 3 209 грн, для дітей до 6 років — 2 817 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 грн.

Соціальні виплати на дітей із 1 червня

Після народження дитини родина має право на одноразову державну допомогу у розмірі 50 тис. грн. Також у 2026 році діє щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею одного року — 7 тис. грн на місяць. Якщо йдеться про дитину з інвалідністю, розмір виплати становить 10 500 грн щомісяця.

Незастраховані вагітні жінки можуть отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона призначається за період 70 календарних днів до пологів і 56 днів після них, а у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей — 70 днів після пологів.

Для жінок, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплата передбачена за 180 календарних днів.

Залишається чинною програма Пакунок малюка. Батьки можуть отримати натуральну допомогу або обрати грошову компенсацію. У 2026 році її розмір становить 8 451 грн, тобто три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років. Звернутися за компенсацією можна не пізніше ніж через 12 місяців із дня народження дитини.

Також продовжує працювати програма єЯсла. Вона передбачена для батьків або законних представників, які виходять на роботу після досягнення дитиною одного року. Розмір допомоги становить 8 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, — 12 тис. грн.

Виплата призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною одного року, і може надаватися до трирічного віку.

Допомога одиноким матерям у червні 2026 року, як і раніше, залежить від доходу сім’ї. Максимальний розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку: 2 817 грн для дітей до 6 років і 3 512 грн для дітей від 6 до 18 років.

Мінімальний гарантований розмір аліментів у 2026 році становить 1 408,50 грн для дітей до 6 років і 1 756 грн для дітей від 6 до 18 років. Максимальний розмір може сягати 28 170 грн і 35 120 грн відповідно.

Опікуни та піклувальники також можуть отримувати допомогу на дітей. Її розмір залежить від віку дитини та становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а для дитини з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму. Якщо дитина вже отримує пенсію, аліменти, стипендію або іншу допомогу, виплачується різниця між встановленим розміром і фактично отриманими сумами.

Соціальна допомога дітям з інвалідністю у 2026 році стартує від 1 816,50 грн і може збільшуватися залежно від групи, віку дитини та потреби в догляді.

Для багатодітних родин зберігається щомісячна виплата 2 100 грн на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею шестирічного віку.

Окремо діє допомога на проживання для дітей із числа ВПО — 3 тис. грн щомісяця. У 2026 році для частини сімей правила було оновлено: виплати дітям можуть призначатися незалежно від доходу батьків, але за умови відповідності іншим критеріям програми.

За даними, оприлюдненими наприкінці квітня, строк подання заяв для отримання виплат із лютого було продовжено до 1 червня 2026 року.

Крім того, продовжує працювати програма Муніципальна няня, яка передбачає компенсацію витрат на послуги няні для окремих категорій сімей. У 2026 році компенсація розраховується з урахуванням погодинного розміру мінімальної зарплати.

Також держава передбачає окрему виплату у розмірі 50 тис. грн на кожну дитину, яка повернулася з тимчасово окупованих територій або після депортації.

