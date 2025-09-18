Міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що від початку року зафіксовано понад 500 прольотів російських безпілотників і ракет у 30-кілометрових зонах спостереження навколо українських атомних електростанціях (АЕС).

Про це Світлана Гринчук сказала у своєму виступі під час 69-ї сесії генеральної конференції МАГАТЕ у Відні.

Візит Світлани Гринчук на сесію конференції МАГАТЕ

З початку повномасштабної війни російські обстріли 13 разів призводили до повної втрати зовнішнього електропостачання українських атомних станцій.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що з початку війни МАГАТЕ направило понад 200 місій за участю майже 200 співробітників на АЕС в Україні. Співробітники Агентства інформують міжнародну спільноту про ситуацію на кожному об’єкті.

На Запорізькій АЕС дії російських окупантів все ще загрожують станції, а реактори залишаються в стані холодної зупинки. Проте електрика все ще потрібна для безпеки, а вода для охолодження — обидва стани серйозно під загрозою.

Світлана Гринчук закликала міжнародну спільноту вжити термінових заходів для запобігання ескалації на ЗАЕС, адже вже відбулося дев’ять повних блекаутів станції.

Також очільниця Міненергетики виступила проти включення російських представників до ради керуючих МАГАТЕ та закликала Агентство протидіяти ядерному шантажу з боку РФ.

Зустріч Гринчук із Рафаелем Гроссі

Міністерка енергетики та глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, підтримку ядерного сектору України та відновлення конфайнменту на Чорнобильській АЕС.

Українська сторона відзначила роль постійної присутності експертів МАГАТЕ на АЕС та важливість реалізації Меморандуму про співпрацю, підписаного в Римі (URC2025).

Двосторонні зустрічі Світлани Гринчук з країнами-партнерами

Світлана Гринчук під час двосторонніх зустрічей із представниками країн-партнерів, зокрема Бельгії, Австрії, Німеччини, Швеції, Канади, обговорила наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури України, підготовку до зими та ризики ядерної безпеки.

Партнери висловили готовність й надалі постачати Україні обладнання та надавати технічні консультації.

З Польщею домовилися про спільні кроки у сфері ядерної енергетики та обмеження постачання російських енергоресурсів. З Британією обговорили поточні проєкти та нову співпрацю у сфері енергетики.

З Францією узгоджено виділення €10 млн на відновлення пошкодженої арки НБК (новий безпечний конфайнмент) у Чорнобилі; обговорили постачання систем ППО для захисту критичної інфраструктури.

З представниками Естонії також обговорили ситуацію на ЗАЕС та надання Україні енергетичного обладнання.

З Нідерландами підписали меморандум про взаєморозуміння щодо продовження співпраці у Раді керуючих МАГАТЕ.

Зустрічі з представниками ЄС при МАГАТЕ

Під час зустрічі із представниками Єврокомісії обговорили інтеграцію українського енергетичного ринку з європейським, підтримку енергосистеми України та посилення тиску на Росію.

Україна та ЄС домовилися про спільні дії для ремонту ЛЕП ЗАЕС, підтримку відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС, тиск на Росію та координацію санкцій.

Зустріч Світлани Гринчук із міністром енергетики США

Очільниця Міненергетики Світлана Гринчук обговорила з міністром енергетики США Крісом Райтом розширення ядерного партнерства, створення нових потужностей, розвиток уранової галузі, залучення в Україну американських технологій та диверсифікацію постачань газу.

Міністри обговорили поточну ситуацію на Запорізькій АЕС та перспективи співпраці.

Фото: Міненергетики, Факти ICTV

