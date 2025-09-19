До кінця року ще буде потреба у черговому збільшенні видатків на оборону, тому уряд подаватиме до парламенту відповідні зміни до держбюджету на поточний рік.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Збільшення видатків на оборону до кінця року

– Ми проводимо відповідні консультації з представниками сектору, з міністром оборони, з першим віцепрем’єр-міністром, знаходимо оптимальне рішення, як ці видатки будуть спрямовані і коли. Ми, звичайно, до вас звернемося, щойно таке рішення буде готове, – заявив глава Мінфіну.

Він запевнив у наявності ресурсів на ці додаткові витратити, залишилось лише питання щодо формату цієї підтримки і часу, коли уряд звернеться із запитом до Верховної Ради.

– Тому я сподіваюся, що ви з розумінням поставитесь до необхідності збільшити бюджет, – наголосив Марченко, не назвавши конкретних цифр.

Водночас, за даними джерел, може йтися про збільшення видатків на оборону на 300 млрд грн.

Кабмін 15 вересня вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2026 рік , де загальні видатки становлять 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн більше, ніж у 2025-му). А доходи очікуються на рівні 2,826 трлн грн – на 446,8 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

Фінансування сектору оборони закладено в розмірі 2,8 трлн грн. Це на 168,6 млрд грн більше, ніж передбачалося у 2025 році.

