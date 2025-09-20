Україні до закінчення війни необхідні гарантії безпеки, проте водночас ніхто не розглядає “корейську” чи будь-яку іншу модель, заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про гарантії безпеки для України

Голова держави наголосив, що може статися так, що не буде фінального документа про закінчення війни, тож Україні потрібні гарантії безпеки.

– Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки – чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни, – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Зеленський погодився з президентом Франції Еммануелем Макроном, що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни.

– І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше, – сказав президент.

Він зазначив, що “ніхто не розглядає модель “корейську”, “фінську” або будь-яку іншу”.

– Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок, – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна знає, які гарантії безпеки важливі і не дасть РФ можливості прийти з новою агресією, а у разі, якщо так станеться, то Росія зустріне опір.

