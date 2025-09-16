Союзники майже завершили підготовку гарантій безпеки для України. Залишаються кілька нюансів, які потребують допрацювання.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News.

– По-перше, є позитив, тому що за довгий час гарантії безпеки є на папері. Вони майже готові. Є кілька нюансів, які треба допрацювати. Хочеться більш зрозумілої позиції в деталях США. Те, що вони підтримують гарантії й будуть учасниками, це у нас є на сьогодні. Але ми хочемо деяких конкретних ще речей, – сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки на землі, на морі та в небі.

– І в нас вже виписані відповідні сили, в документі відповідні сили. Ми бачимо цю кількість. Ми сперечаємося про кількість між собою, але це нормальний діалог. І що дуже важливо, підтримати українську армію так, як про це просить Україна. І я над цим б’юсь, скажу вам відверто, – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що це вагомий внесок у гарантії безпеки для України. Він також назвав власні червоні лінії у діалозі з партнерами.

– Другий пункт – присутність. Ми все це в деталях не тільки проговорюємо, ми вже про багато детальної присутності партнерів вже домовилися. Я вважаю, що це великий прогрес. Бекстоп Америки, який він, як я вам сказав, нам про це ще потрібно домовитись. ЄС, як частина економічних гарантій. Ми домовились, але ми хочемо ще про конкретику. Тому що бувають, як Угорщина, бувають такі гальмування – додав президент.

Він наголосив, що в гарантіях безпеки не може бути форматів гальмування.

– І ці моменти, вони дуже важливі, ну і санкційна політика, яка безумовно має великий вплив на Росію, – додав глава держави.

4 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Коаліції охочих завершили підготовку гарантій безпеки для України.

За його словами, 26 країн вже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

Зеленський після розмови з генсеком НАТО Марком Рютте 5 вересня заявив, що важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України.

Згодом, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, президент зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.

