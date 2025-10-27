З настанням осені температура повітря поступово знижується, ранки й вечори стають холодними, тож органи місцевого самоврядування готуються до включення опалення в житлових будинках та закладах соціальної сфери.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Києві 2025 року і що відомо про підготовку до нього, читайте в нашому матеріалі.

Що кажуть у Міненерго про старт опалювального сезону

Опалювальний сезон для побутових споживачів в Україні може розпочатися вже найближчими днями через зниження температури. Водночас російські обстріли за останні два місяці суттєво вплинули на очікувано стабільний перебіг зимового періоду.

Зараз дивляться

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час спільної пресконференції з міністеркою енергетики Німеччини Вереною Райхе.

За словами Гринчук, рішення про початок опалювального сезону для населення ухвалюватимуть місцеві органи влади, враховуючи погодні умови. Вона наголосила, що у багатьох регіонах вже підключено опалення для соціальної інфраструктури, а на об’єктах критичної інфраструктури тепло подано ще раніше.

Посадовиця також прокоментувала ситуацію в енергетичній сфері. Вона наголосила, що Україна входила в опалювальний сезон із позитивними прогнозами — відновленою генерацією та відремонтованими системами передачі й розподілу електроенергії. Однак серія російських ударів протягом останніх двох місяців ускладнила енергетичну ситуацію.

Гринчук спростувала твердження про відсутність захисних споруд для енергетичних об’єктів, підкресливши, що необхідні заходи безпеки вживаються.

Підготовка до опалювального сезону 2025 у Києві

Акти готовності до нового опалювального сезону видають теплопостачальні підприємства після проведення перевірок та обстежень внутрішньобудинкових систем. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, отримання актів готовності є завершальним етапом підготовки, що передбачає регламентні та ремонтні роботи, які виконують керуючі компанії. Під час перевірок теплопостачальники контролюють технічний стан інженерних мереж і обладнання, щоби забезпечити стабільне, безпечне й безперебійне подання тепла в оселі киян.

Житловий фонд столиці різноманітний. Є будівлі, яким понад 50-90 років, зі зношеними підвалами, трубопроводами та теплопунктами. У таких випадках часто постає потреба в комплексній заміні систем.

Водночас, незалежно від технічного стану чи конструктивних особливостей будинків, діє єдина вимога – повна технічна справність мереж та обладнання. Для цього обов’язковими є ретельні перевірки й усунення виявлених несправностей.

Посадовець наголосив, що до початку холодів і моменту ухвалення рішення про старт подачі тепла часу залишилося небагато, але його достатньо, щоб усунути зауваження теплопостачальних організацій, якщо такі ще є.

Заступник голови КМДА наголосив, що акт готовності – це не формальність і не змагання за показники. Це підсумок проведеної роботи або свідчення її відсутності.

Опалювальний сезон у Києві: дата

Від 3 жовтня розпочався опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, подавання тепла туди виконується за індивідуальними заявками установ.

Як стверджує мер столиці, перш ніж ухвалити рішення про опалювальний сезон у житлових будинках Києва, потрібно зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло та ситуацію в енергосистемі.

На його думку, варто враховувати не лише наявні температурні показники, а й прогноз погоди. Тому першими тепло отримають заклади та установи соціальної сфери, наголосив Кличко.

Дату початку опалювального сезону в Києві 2025-2026 визначатимуть органи місцевого самоврядування. Відповідно до постанови № 830, опалення житлових будинків та соціальних закладів розпочинають тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб підряд опускається нижче +8 °C.

Тобто відстежуються погодні умови та ухвалюється рішення про включення тепла лише після підтвердження триденного похолодання, щоб забезпечити комфорт у житлових будинках, закладах освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери. Рішення органів місцевого самоврядування враховує також готовність теплопостачальних підприємств і технічний стан мереж.

Читайте також Автоматичне продовження чи нова заява: субсидія на опалювальний сезон 2025-2026

Джерело : КМДА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.