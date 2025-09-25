У війні проти України Росія використовує винищувачі Су-34 для ударів по українських військових та для терористичних атак по цивільних об’єктах.

Один із Су-34, який скидав керовані авіабомби на Запоріжжя, українським захисникам вдалося збити 25 вересня.

Факти ICTV розповідають про основні характеристики бомбардувальника Су-34.

Зараз дивляться

Су-34: що відомо про винищувач-бомбардувальник

Су-34 – це російський винищувач-бомбардувальник, створений для заміни застарілої версії військового літака Су-27. Його розробили для точнішого ураження повітряних цілей та для надання можливості повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних цілях.

Відмінністю Су-34 від попередніх радянських літаків була зміна входу до кабіни екіпажу, що тепер відбувається в ніші опорної передньої частини шасі. Також була додана можливість дозаправлення літака в повітрі, що надало спроможність виконувати політ на дальність близько 4 тис. км.

З метою підвищення стійкості літака та захищеності екіпажу зовнішній корпус кабіни був виконаний із броньованої оболонки з титанового сплаву. Товщина броні Су-34 — 17 мм. Також кабіна має броньоване скління.

Перший політ Су-34-Т10В-1 відбувся 13 квітня 1990 року. Тоді, насамперед, він призначався для знищення наземних та надводних цілей, зокрема малорозмірних, рухомих, як вдень, так і вночі, за будь-яких кліматичних та погодних умов. Серійне виробництво літака здійснювалось на Новосибірському авіаційному виробничому об’єднанні імені Чкалова.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил, зазначив, що один такий літак може коштувати до $50 млн.

Особливості та призначення Су-34

В можливості Су-34 входить завдання ударів по повітряних цілях та по наземних мішенях, що мають невелику площу.

Літак озброєний гарматою 30 мм калібру та має 12 точок для несення бойового навантаження, що вагою не має перевищувати 8 т. Для застосування авіаційних засобів ураження літак обладнаний прицільним комплексом, який дозволяє здійснювати пошук та ураження цілей за допомогою радіолокаційної системи.

Тобто:

Гарматне озброєння: гармата ГШ-301 (1×30 мм)

Точок підвіски: 12

Бойове навантаження: різне озброєння на зовнішній підвісці (8 тис. кг)

З допомогою оптичної системи Платан відбувається наведення на ціль ракет повітря-земля типу Х-29Л, керованих бомб КАБ-500-Л та КАБ-1500-Л із лазерними ГСН, що вимагають підсвічування цілі.

Можливості літака дозволяють застосовувати бомби та ракети номенклатури НАТО. Модуль, виконаний у варіанті підвісного контейнера, дозволяє застосовувати керовані бомби серії BGL, виявляти оптичними засобами броньовану техніку на дальності до 27 км, керувати наведенням лазерного каналу керованих бомб та ракет на дальності до 16 км.

Крім використання номенклатури боєприпасів НАТО, технології Damocles пристосовані до застосування російських боєприпасів.

Технічні характеристики

Винищувач Су-34 обладнаний двома двигунами АЛ-31Ф-М1. Вага одного двигуна становить 1 520 кг. У разі відмови одного з двигунів у пілота є можливість здійснити аварійну посадку літака, проте два двигуни збільшують масу літака й він втрачає легкість, яка необхідна винищувачам у повітряних боях.

Винищувач-бомбардувальник Су-34 має наступні характеристики:

Екіпаж: 2 людини

Двигун: 2 × ТРДДФ АЛ-31Ф-М1

Розмах крила: 14,7 м

Площа крила: 62 м²

Кут стрілоподібності: 42°

Коефіцієнт подовження крила: 3,5

Довжина: 23,3 м

Висота: 6,0 м

База шасі: 6,63 м

Колія шасі: 4,4 м

Маса порожнього літака: 22 500 кг

Нормальна злітна маса: 38 240 кг

Максимальна злітна маса: 45 тис. кг

Тяга:

Максимальна: 2 × 7670 кгс (74,6 кН)

На форсажі: 2 × 13 500 кгс (132,4 кН)

Ступінь двоконтурності: 0,571

Маса двигуна: 1 520 кг

Льотні характеристики:

Дальність польоту: 4 тис. км

Практична стеля: 17 тис. м

Бойовий радіус: 1 100 км

Максимальна швидкість біля землі: 1 400 км/год

Максимальна швидкість на великій висоті: 1 900 км/год (1,8 Маха)

Навантаження на крило:

За нормальної злітної маси: 616 кг/м²

За максимальної злітної маси: 725 кг/м²

Тягооснащеність:

Максимальне експлуатаційне перевантаження: +7 (або +9) G

За нормальної злітної маси: 0,71

За максимальної злітної маси: 0,6

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.